MSI CK40, MSI CM30 i MSI CH40 - nowe akcesoria komputerowe

Choć komputerowe akcesoria wskazujące czy też dostarczające dźwięku nie są "najgorętszym towarem" na targach w Las Vegas, to mimo wszystko wielu producentów przywozi na CES swoje nowe gadżety, takie jak klawiatury, myszy czy słuchawki. Tak też jest w przypadku MSI, które prócz laptopów, desktopów, kart grafiki i monitorów, znalazł jeszcze wystawowe miejsce na MSI CK40, MSI CM30 oraz na MSI CH40, czyli odpowiednio klawiaturę nożycową, mysz z cichymi przełącznikami Kailh oraz słuchawki typu "pchełki". Wszystkie te akcesoria cechują się minimalistycznym designem, a przez to, że zdecydowano się zaprojektować je w białym kolorze, wyglądają też mocno nowocześnie. Odnośnie urządzeń pojawiło się niewiele informacji, a jedynie zajawki, które przedstawiamy poniżej.

Klawiatura MSI CK40 to bezprzewodowy model pracujący na nożycowych, cichych przełącznikach, które mają przede wszystkim zapewnić komfort użytkowania. Łączność bez kabli odbywa się zarówno po Bluetooth jak i w opcji 2.4 GHz, ale producent umożliwił również korzystanie "po przewodzie". Co ciekawe, specjalna powłoka ma utrudniać powstawanie plam i innych zabrudzeń. Mysz MSI CM30 to przede wszystkim projekt uwzględniający ergonomiczny kształt, zmniejszający ucisk nadgarstka.

Dzięki przełącznikom Kailh silent, mysz jest też ultra cicha, zaś wytrzymałość switchy oceniono na 5 milionów kliknięć. Mysz będzie mogła łączyć się też bezprzewodowo, z więcej niż tylko jednym urządzeniem jednocześnie. No i mamy jeszcze słuchawki MSI CH40 pracujące zarówno na łączności Bluetooth jak i na 5 GHz. Nie wiadomo jeszcze jak długo będą w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu, jednak fotografie zdradzają ładujące etui w komplecie. Sprzęt pojawi się w tym roku. Póki co nie ujawniono też nawet przybliżonych cen wspomnianych urządzeń.

