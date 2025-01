Kingdom Come: Deliverance II - Henryk na zwiastunie stworzonym wraz z Platige Image. Godziny startu gry i terminy preloadów

Czas oczekiwania dobiega końca, pozostał już bowiem niespełna tydzień do premiery jednej z najbardziej obiecujących gier nie tylko tego kwartału, ale i w ogóle roku. Twórcy nie mieli problemów z wczesnym udostępnieniem tytułu dziennikarzom, a od 10 stycznia mogliśmy nawet zamieścić wstępne wrażenia z rozgrywki. Tymczasem powoli pojawiają się już ostatnie materiały promujące wejście na rynek (w tym całoroczną zawartość popremierową).

Kingdom Come: Deliverance II otrzymało efektowny trailer CGI z Henrykiem w roli głównej. Znamy też czas premiery w kolejnych częściach świata i od kiedy będzie można wstępnie pobrać zawartość.

Nie ma wielu gier pojawiających się w 2025 roku, wobec których żywi się tak duże nadzieje. Jak na razie Warhorse Studios bardzo pewnie sobie poczyna przed premierą - inna sprawa, że zdaje się to być całkiem nieźle uzasadnione. Teraz zaś pojawił się trailer, który powstał we współpracy z polskim studiem animacji Platige Image. Został on zainspirowany kultowym utworem z lat 70. - z tą różnicą, że 20th zostało przemianowane na 15th Century Boy. Ma on oddać chaotyczny tryb życia głównego bohatera, Henryka ze Skalicy:

Co więcej, twórcy podali informacje pomagające przygotować się do premiery. Jeszcze przed 4 lutego pojawi się opcja wstępnego pobrania Kingdom Come: Deliverance II, by móc potem od razu wejść do gry. I tak oto posiadacze konsol Xbox X|S mają taką możliwość już od dziś od godziny 17:00, PlayStation 5 - 2 lutego od godziny 17:00, a właściciele wersji na komputery osobiste (na razie tylko Steam) rozpoczną preload potencjalnie od 3 lutego, również od 17:00. Tak z kolei prezentują się globalne godziny premiery:

