Każde urządzenie podłączone do internetu może posłużyć do ataku DDoS. Nawet... szczoteczki elektryczne

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej codziennych urządzeń zyskuje dostęp do internetu. Można wspomnieć choćby o lodówkach, pralkach, zmywarkach, a nawet szczoteczkach elektrycznych. Zazwyczaj nie są one chronione w szczególny sposób przed cyberatakami, ponieważ mało kto bierze taki scenariusz pod uwagę. Jednak według ostatnich doniesień do przeprowadzenia jednego z ataków DDoS wykorzystano 3 mln zainfekowanych szczoteczek elektrycznych.

Okazuje się, że każde urządzenie, które ma dostęp do internetu, może zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do wykonywania określonych działań. Rozgłosu nabiera właśnie sytuacja, w której do ataku DDoS posłużono się szczoteczkami elektrycznymi.

O całym zdarzeniu donosi szwajcarska gazeta Aargauer Zeitung. Mowa w nim o sytuacji, w której przejęto kontrolę nad 3 mln szczoteczek elektrycznych. Funkcjonowały one na oprogramowaniu napisanym w języku Java. Cyberprzestępcy wykorzystali je w celu ataku DDoS (wiele urządzeń, nad którymi sprawowana jest kontrola, wysyła ogromną ilość żądań do danego celu, w wyniku czego ulega on przeciążeniu - głównie mowa o serwerach) na stronę pewnej szwajcarskiej firmy. Po tym zdarzeniu miało dojść do wielomilionowych strat, ponieważ strona nie działała przez cztery godziny. W tym momencie warto jednak zaznaczyć, że szczegółowych danych jest dość niewiele. Nie podano informacji, o jakiej stronie internetowej mowa, jakie dokładnie modele szczoteczek wykorzystano i jak przejęto nad nimi kontrolę. Brak tych danych może podać w wątpliwość całą historię, więc warto ją wziąć pod uwagę jako przykład ostrzegawczy, jednak nie ma pewności, czy faktycznie jest prawdziwa.

Omawiana historia może dać jednak do myślenia. W dobie, gdzie tak naprawdę większość urządzeń wymaga dostępu do internetu, mało kto zastanawia się nad tym, że któreś z nich może zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do nielegalnych działań. Niektóre sprzęty są szczególnie podatne na takie ataki, a dodatkowo nie otrzymują w późniejszym czasie żadnych aktualizacji, co może się okazać problematyczne, kiedy zostanie wykryta luka bezpieczeństwa. Oczywiście najlepszym zabezpieczeniem będzie korzystanie z urządzeń, które nie wymagają do działania dostępu do sieci (mowa tu o sprzętach, które zostały wspomniane we wstępie). Zdaniem dyrektora firmy Fortinet (Stefana Zügera), która zajmuje się cyberbezpieczeństwem, powinniśmy korzystać z oprogramowania antywirusowego wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Dodatkowo warto zwracać uwagę na zużycie energii w naszych urządzeniach - jeśli rozładowuje się ono zbyt szybko, to powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza (rzecz jasna może to być związane z zużyciem ogniwa po dłuższym czasie, więc trzeba zachować rozwagę). Należy być także bardzo podejrzliwym przed kliknięciem wątpliwego elementu (np. załącznika w mailu). Warto również unikać publicznych sieci Wi-Fi.

Źródło: Aargauer Zeitung