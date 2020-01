W bazie CompuBench pojawił się układ graficzny AMD Navi 12

W ostatnim czasie sporo mówi się na temat kart graficznych AMD Radeon RX z rodziny Navi. Ledwo w grudniu do sprzedaży weszły układy Radeon RX 5500 (OEM) oraz RX 5500 XT (wolna sprzedaż), tak niedługo później zaczęły napływać informacje na temat tajemniczego Radeona RX 5600 XT, który miałby korzystać z rdzenia Navi 10, jednak z przyciętą magistralą pamięci (192-bit zamiast 256-bit) i znacznie mniejszą przepustowością, a także mniejszą ilością samej pamięci VRAM (6 GB zamiast 8 GB). Dość nieoczekiwanie w bazie CompuBench pojawiły się pierwsze wzmianki na temat układu graficznego Navi 12 o identyfikatorze GFX1011. Dla porównania chip Navi 10 ma w tym programie kod GFX1010, z kolei Navi 14 - GFX1012. Czym jest tajemnicze Navi 12?

Układ graficzny AMD Navi 12, odkryty w bazie CompuBench ma podobną specyfikację do Radeona RX 5600 XT. Nie wiemy jednak czy to jest ten sam układ, bowiem nie wszystkie parametry się zgadzają.

Na kilka dni przed rozpoczęciem targów CES w Las Vegas, gdzie AMD będzie miało swoją konferencję prasową, w bazie CompuBench pojawiły się wzmianki o tajemniczym układzie graficznym określanym jako Navi 12 (GFX1011). Dotychczas poznaliśmy tylko chipy Navi 10 oraz Navi 14. Specyfikacja Navi 12 wydaje się być bardzo podobna do Radeona RX 5600 XT. Posiada on bowiem 36 bloków CU, co przekłada się na 2304 procesory strumieniowe, 64 jednostki renderujące oraz 144 jednostek teksturujących. Nie zgadza się natomiast taktowanie rdzenia w trybie bazowym, które wynosi zaledwie 1144 MHz, a więc jest znacznie niższe od tego ujawnionego przez ASRock (1235 MHz).

Nie wiemy więc dokładnie czym jest układ Navi 12. Niskie taktowanie sugeruje, że możemy mieć do czynienia z mobilnym odpowiednikiem Radeona RX 5600 XT. Ewentualnie planowana jest jeszcze inna wersja desktopowej karty o podobnych parametrach, lecz z niższym taktowaniem. Pozostaje czekać na konferencję AMD, która odbędzie się 6 stycznia o godzinie 14 czasu lokalnego w Las Vegas (w Polsce będzie to odpowiednio godzina 23 tego samego dnia). Wówczas powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat nadchodzących kart graficznych z rodziny Navi.

Źródło: VideoCardz