Ukad Intel DG1 pojawił się w bazie EEC: mamy dalsze szczegóły

Już od dłuższego czasu wiemy o planowanym powrocie Intela na rynek dedykowanych kart graficznych. Niebiescy powrócą do tego segmentu w 2020, po raz pierwszy od 1998, kiedy to ukazał się układ Intel740. Nowych dGPU Intela mamy spodziewać się latem 2020 roku, a mają one zarazem reprezentować różne półki cenowe, a także być dopasowane zarówno dla segmentu konsumenckiego (czytaj: graczy), jak i centr danych. Tymczasem w bazie danych EEC pojawił się wpis dotyczący nowego układu graficznego Intela, DG1. W opisie podana jest liczba jednostek wykonawczych, a na jego podstawie można spekulować, ile jednostek cieniujących znajdziemy w tej budżetowej karcie graficznej dla graczy.

Dedykowane karty graficzne DG1 Intela mają posiadać tyle samo jednostek wykonawczych i cieniujących, co zintegrowane układy wchodzące w skład procesorów Tiger Lake.

Dedykowane karty graficzne DG1 Intela, oparte o architekturę Xe, będą posiadać 96 jednostek wykonawczych (Execute Units - EU). Ilość EU wskazuje na to, że układy te będą w swojej wydajności podobne do kart zintegrowanych. Dotychczasowe modele iGPU Intela miały 8 jednostek cieniujących przypadających na jedną jednostkę wykonawczą, a więc w tym przypadku oznaczałoby to 768 jednostek cieniujących u Intel DG1. Tym samym dedykowany układ DG1 miałby pod tym kątem dokładnie taką samą charakterystykę, jak nadchodzące układy zintegrowane w procesorach Tiger Lake. Wccftech przewiduje, że jego minimalna teoretyczna moc obliczeniowa DG1 (przy taktowaniu zegara 1400 MHz) wyniesie 2,1 TFLOPs. Natomiast przy wyższym taktowaniu rzędu 1700 MHz mówimy tutaj o 2,6 TFLOPsach. DG1 ma być ogólnie 23% szybszy od zintegrowanego układu Gen 12 w procesorach z rodziny Tiger Lake.

Videocardz spekuluje również, że poza wariantem DG1, pojawi się także DG2, chociaż zaznacza, że nie są to finalne nazwy produktów lecz oznaczenia kodowe. W dokumencie EEC użyto trzech nazw: DG1 External FRD1 96EU Accessory Kit (Alpha) Development Kit (DGD12KEF3A), Discrete Graphics 96EU DG1 8+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH4A) oraz Discrete Graphics 96EU DG1 6+2 Windows External PROD HOST SDP (Alpha) (DGD12SEH3A). Jak przypomina Wccftech, w przypadku wpisów w bazie danych EEC mamy najczęściej do czynienia z prototypami, które zazwyczaj trafiają w sfinalizowanej formie na sklepowe półki w przeciągu 5-6 miesięcy. Tak więc pokrywałoby się to z planowaną datą wprowadzenia dedykowanych układów przed Intela, które mogłyby być zaprezentowane albo w trakcie przyszłych (2020) edycji Gamescom lub Computex.

Źródło: Wccftech, Videocardz