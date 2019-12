Intel DG1 - nowe informacje o dedykowanej karcie Xe dla laptopów

O dedykowanych kartach graficznych Xe od Intela wciąż nie wiemy zbyt wiele. W przyszłym roku na rynku desktopów i laptopów zostaną zaprezentowane pierwsze układy, a oprócz tego architektura Xe pojawi się także w zintegrowanych układach graficznych Intel Gen.12, wchodzących w skład serii procesorów Tiger Lake. Na razie poznaliśmy tylko bardzo wstępne informacje o potencjalnej wydajności Gen.12, która miałaby w końcu pozwolić na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD. O dedykowanych kartach zbyt wiele nie wiemy, aczkolwiek kilka tygodni temu pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o problemach z opanowaniem tej architektury, głównie w kontekście efektywności energetycznej. Teraz zagraniczne źródła podają co nieco na temat mobilnej karty Xe, znanej obecnej pod roboczą nazwą Intel DG1.

Intel DG1, czyli dedykowana karta graficzna oparta na architekturze Xe i przygotowana z myślą o laptopach, ma być około 23% wydajniejsza od zintegrowanych układów Gen.12, znajdujących się w serii Tiger Lake.

Poniższe informacje dotyczą obecnie wyłącznie układu dGPU oznaczonego jako Intel DG1, a więc układu przygotowanego z myślą o rynku laptopów. Kolejne źródła jednak również sugerują, że Intel ma wciąż problemy z osiągnięciem odpowiedniej efektywności energetycznej swoich dGPU bazujących na architekturze Xe. Celem dla DG1 jest osiągnięcie TDP na poziomie 25W, a więc na poziomie chociażby pełnej wersji karty NVIDIA GeForce MX250. Nie wiadomo jednak czy na takim poziomie faktycznie uda się zamknąć TDP, bo jak wspominają źródła, Intel boryka się z wspomnianymi wcześniej problemami przy osiągnięciu dostatecznej efektywności perf/watt.

To samo źródło podaje również, że pierwsza mobilna grafika Xe, czyli Intel DG1, ma oferować wydajność o 23% wyższą od nadchodzących zintegrowanych układów graficznych Gen.12, wchodzących w skład rodziny Tiger Lake. Wszystkie te informacje sugerują, że ostatecznie karta może istotnie zaoferować poziom co najwyżej zbliżony do GeForce'a MX250. Raczej nie powinniśmy oczekiwać dużo wyższej wydajności, ale oczywiście do premiery jeszcze sporo rzeczy może się zmienić. Nie wiemy również co ostatecznie zaoferują desktopowe karty Xe, które rzekomo zostaną pokazane w czerwcu na targach Computex.

Źródło: WCCFTech