NVIDIA DLSS 2.0 - obraz lepszej jakości i wyższa wydajność w grach

Wraz z architekturą Turing, NVIDIA wprowadziła do wybranych gier technologię Ray Tracingu, która w domyśle miała znacząco wpłynąć na jakość wizualną gier. Z racji swojej zasobożerności, DXR nawet przy częściowej implementacji bardzo negatywnie wpływa na płynność rozgrywki, a przy bardziej rozbudowanych formach dodania tej funkcji do gier nawet kolosy pokroju GeForce RTX 2080 Ti potrafią klękać. Z tego powodu, obok Ray Tracingu kolejną wprowadzoną funkcją był DLSS, którego założeniem była rekonstrukcja obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Pierwsza generacja tej techniki jednak bardzo mocno zawodziła, bowiem tworzyła obraz przypominający bardziej mydło z racji dużego rozmazania obrazu. Choć już po cichu DLSS 2.0 trafił do kilku ostatnich gier, dzisiaj dopiero NVIDIA oficjalnie zapowiada nową wersję tej techniki, która w domyśle ma być tym, czym DLSS był reklamowany od samego początku.

NVIDIA oficjalnie zapowiada drugą odsłonę techniki rekonstrukcji obrazu DLSS na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Ma być przede wszystkim ładniej bez utraty wydajności.

DLSS 2.0 to nowa i ulepszona sieć neuronowa wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia, której celem jest zwiększenie klatek na sekundę, jednocześnie generując obraz w lepszej jakości niż przy pierwszej iteracji tej techniki. DLSS 2.0 oferuje natywną rozdzielczość obrazu przy użyciu połowy pikseli. Wykorzystuje w tym celu usprawnione techniki akumulacji czasowej, aby uzyskać ostrzejsze szczegóły obrazu oraz poprawioną stabilność między klatkami. Nowa wersja ma również odznaczać się zdecydowanie lepszym skalowaniem na wszystkich kartach GeForce RTX bez względu na rozdzielczość (Full HD, Quad HD bądź też np. 4K). Jedną z największych zmian względem poprzedniej wersji jest użycie jednej sieci neuronowej dla wszystkich gier - podczas gdy oryginalny DLSS wymagał osobnego szkolenia dla każdej gry, DLSS 2.0 oferuje uogólnioną sieć AI, która eliminuje potrzebę trenowania dla każdej konkretnej gry. W domyśle ma to oznaczać szybszą integrację gier oraz więcej gier wykorzystujących technikę DLSS (niekoniecznie w połączeniu z Ray Tracingiem).

DLSS 2.0 oferuje użytkownikom 3 tryby jakości obrazu - wydajność, zrównoważony oraz jakość, które kontrolują rozdzielczość renderowania. Jednym z tytułów, które wkrótce otrzymają DLSS 2.0 jest Mechwarrior 5 - dzięki wykorzystaniu sieci neuronowej w celu lepszej rekonstrukcji obrazu gra ma cechować się lepszą płynnością (nawet o kilkadziesiąt procent), przy ostrzejszej oprawie graficznej. Aktualizacja dla gry Mechwarrior 5 dodająca wsparcie dla DLSS 2.0 pojawi się jeszcze w tym tygodniu.

Większe zainteresowanie powinna wzbudzić nowa aktualizacja dla gry Control. Oferuje ona obecnie zarówno Ray Tracing (w dość zaawansowanym stopniu) oraz pierwszą generację DLSS, która jednak wyraźnie pogarsza jakość obrazu (rozmywając go z zbyt intensywnym stopniu). W tym tygodniu Control otrzyma także aktualizację, która wprowadzi DLSS 2.0. Gra będzie przy nieporównywalnie lepszej jakości oprawy (tryb Quality) oferować zbliżoną płynność animacji (w porównaniu do pierwszej wersji DLSS). Technika poprawi także jakość wizualną obiektów pozostających w ciągłym ruchu. Nie pozostaje nic innego jak liczyć na to, że druga generacja DLSS i zmiany oraz ulepszenia jakie wprowadza spowoduje, że developerzy chętniej skorzystają z tej funkcjonalności. Oczywiście w dalszym ciągu DLSS będzie obsługiwany wyłącznie przez karty NVIDIA GeForce RTX, która posiadają dedykowane rdzenie Tensor.

