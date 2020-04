Gigabyte GTX 1650 GDDR6 - karty graficzne z nowym pamięciami

Prima aprilis to dzień, w którym wszelkie informacje ze świata należy traktować z przymrużeniem oka. Niektóre są całkiem oderwane od rzeczywistości i łatwo jest stwierdzić, że nie są one prawdziwe, jednak w przypadku innych możemy mieć wątpliwości. Tak właśnie jest teraz - firma Gigabyte zaprezentowała nowe karty graficzne GeForce GTX 1650, które mimo braku nowego oznaczenia wyróżniają się nowymi, szybszymi pamięciami GDDR6. Brzmi to dosyć dziwnie, bo w końcu mamy już na rynku zwykły, jak i nieco szybszy wariant z dopiskiem SUPER, ale jednak to nie żart - producent zdecydował, że potrzebna jest kolejna wersja. Co ciekawi, plotki o nowych układach GTX 1650 pojawiały się już wcześniej.

Jak wspomniałem wyżej, nowe karty na pierwszy rzut oka nie różnią się wiele od poprzednich jednostek Gigabyte'a, a to oznacza, że przy wyborze trzeba będzie zwracać uwagę na dane techniczne lub pudełko z kartą. Pod względem specyfikacji prawdopodobnie mamy do czynienia z dobrze nam znanymi GTX-ami 1650, tyle, że rdzeń współpracuje tutaj z nowymi modułami pamięci GDRR6 o pojemności 4 GB (128-bit), które zapewnią przepustowość na poziomie 12 Gbps (choć w niektórych miejscach podana jest wartość 8 Gbps). Dopiero po porównaniu nowych i starych modeli widzimy, że nowe posiadają inne złącza wideo (po jednym HDMI, DVI i DisplayPort) oraz delikatnie zmieniony wygląd obudowy.

Jak na razie poznaliśmy dwa GTX-y 1650 z nowymi pamięciami: to modele WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD) oraz OC (GV-N1656OC-4GD). Ten pierwszy posiada dwu-wentylatorowy system chłodzenia i przyspiesza do 1710 MHz, druga karta natomiast jest przeznaczona dla małych obudów Mini-ITX, ma ona jeden rotor i osiąga maksymalne taktowanie 1635 MHz. Jesteśmy ciekawi polskich cen tych układów i ich rzeczywistych możliwości. Spodziewamy się, że lada dzień na rynku pojawią się modele GTX 1650 z GDDR6 również od innych producentów.

