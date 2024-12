Karty graficzne dobijają do ściany wydajności. Ratunkiem według NVIDII jest sztuczna inteligencja, napędzająca np. technikę DLSS

Wkroczyliśmy do czasów, kiedy układy graficzne przestają zapewniać wystarczającą wydajność, aby obsługiwać nowe gry wideo. W skali roku producenci nie są w stanie dostarczyć na rynek chipów, które wyróżniałyby się dwukrotnie lepszą wydajnością od poprzedników. Kolokwialnie mówiąc: powoli dobijamy do ściany, jeśli chodzi o fizyczny rozwój technologii. To właśnie dlatego pierwsze skrzypce gra teraz sztuczna inteligencja - m.in. algorytmy, które przynoszą rozwiązanie.

Obecnym algorytmom, które nazywa się sztuczną inteligencją, całkiem sporo brakuje do ideału. Nie można jednak odmówić im tego, że pomagają przezwyciężyć ograniczenia sprzętowe np. w grach wideo. Do tej sytuacji odniósł się prezes przedsiębiorstwa NVIDIA, czyli Jen-Hsun Huang.

Od czasu pojawienia się pierwszych kart graficznych, które były zdolne do wyświetlania grafiki 3D, rynek był świadkiem dużej rewolucji. Oprawa graficzna poprawiała się bowiem w błyskawicznym tempie, co było efektem nie tylko wydajnych układów graficznych, ale i tego, że kolejni producenci wprowadzali swoje oprogramowanie, które w tym pomagało (obszerny felieton na ten temat znajdziemy pod tym adresem). Z biegiem lat rozwój technologiczny nie był już tak spektakularny, a nowe układy graficzne wcale nie zapewniały nam tego, że każdą obecną i przyszłą produkcję uruchomimy w 4K przy najwyższych ustawieniach graficznych (aktualnie z takim scenariuszem w nowych grach ma problem nawet najwydajniejszy model NVIDIA GeForce RTX 4090). Po tym nieco przydługim wstępie możemy przejść do dzisiejszego tematu. Na konferencji Goldman Sachs Communacopia + Technology, która miała miejsce w San Francisco, prezes NVIDII - Jen-Hsun Huang - omówił wpływ sztucznej inteligencji na funkcjonowanie tak naprawdę każdej branży (programowania, nauki itd.), w tym gier wideo.

Jen-Hsun Huang

"Nie możemy już robić grafiki komputerowej bez sztucznej inteligencji" - to zdanie padło z ust wspomnianego CEO. Chodzi tu oczywiście nie o to, że graficy muszą się posiłkować AI, aby stworzyć jakikolwiek obraz, ale że w grach wideo potrzebne jest użycie odpowiedniej technologii, czyli np. NVIDIA DLSS, aby można było w nie komfortowo zagrać. Nowsze produkcje coraz bardziej pokazują, że aktualnie nie ma na świecie układu graficznego, który byłby w stanie pokryć zapotrzebowanie na wymaganą moc. Stąd potrzebne jest oprogramowanie, które pomoże nadrobić zaległości. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, choć z biegiem lat wypada coraz lepiej. W przyszłości technologie takie jak AMD FSR, Intel XeSS, czy też napomknięta NVIDIA DLSS, będą zapewne tylko umacniać swoją pozycję na rynku. Oczywiście omawiana sztuczna inteligencja ma pomagać nie tylko w grach wideo, ale i opracowywaniu leków, czy też pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu innych problemów. Jeśli natomiast chcemy zapoznać się z całym wywiadem z Jen-Hsunem Huangiem, to znajdziemy go tutaj.

Źródło: Seeking Alpha