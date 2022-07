Jak przenieść dane aplikacji WhatsApp ze smartfona z systemem Android na iPhone z systemem iOS? Poradnik krok po kroku

Jeśli ktoś regularnie korzysta z aplikacji WhatsApp na smartfonie z systemem Android i w pewnym momencie postanowił przejść na iOS, to z pewnością doskonale wie że przez bardzo długi czas migracja czatów z Androida na iOS (o dziwo w drugą stronę było już znacznie łatwiej) była prawdziwą udręką. Konieczność wykorzystania zewnętrznych aplikacji, zazwyczaj płatnych, nie pomagała w sytuacji. W końcu jednak firma Meta zadziałała, dzięki czemu użytkownicy mają ułatwioną opcję przeniesienia danych.

Autor: Damian Marusiak

Materiał przygotowany w formie poradnika, został podzielony na dwie główne części. W pierwszej, tej najważniejszej, omawiamy obecnie najłatwiejszą metodę przeniesienia danych z aplikacji WhatsApp z Androida na iOS. Poradnik powstał z pomocą dwóch smartfonów: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G oraz Apple iPhone 13 Pro. Okazuje się, że choć Meta wprowadziła stosowną opcję migracji, nadal nie jest to najbardziej przyjazne rozwiązanie. Okupione jest pewnymi ograniczeniami, co związane jest przede wszystkim z formatem plików w systemie iOS. Na kolejnej stronie przedstawimy rozwiązanie z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji... choć w tym wypadku do działania potrzebny będzie również komputer... i trochę grosza.

Dotychczas bezproblemowe przeniesienie danych aplikacji WhatsApp z systemu Android do iOS było wyzwaniem - konieczne było stosowanie zewnętrznych aplikacji oraz komputera. Teraz jest to znacznie łatwiejsze... choć nadal może sprawić użytkownikom iPhone'ów pewne problemy.

Meta poinformowała, iż od teraz wszystkie smartfony z Androidem mogą oferować opcję szybkiego transferu czatów (w tym również zdjęć czy filmów) do smartfonów Apple z iOS. Niestety nie jest to możliwe, gdy iPhone jest już skonfigurowany. Do przeprowadzenia operacji potrzebujemy przede wszystkim zainstalowanej aplikacji Przenieś do iOS na smartfonie z Androidem (w tym wypadku Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G) oraz iPhone'a jeszcze przed wstępną konfiguracją. Gwoli ścisłości - za pośrednictwem omawianej aplikacji możemy przenieść wiele więcej danych z różnych aplikacji do iPhone'ów, nie tylko historię czatów z WhatsApp. Skupiamy się jednak wyłącznie na tym jednym programie z racji sporej popularności, a także z powodu wcześniejszych problemów z transferem danych, co dla użytkowników z pewnością było co najmniej irytującym doświadczeniem.

Aby połączyć ze sobą oba smartfony, na telefonie z systemem Android musimy wprowadzić kod, który pokaże się na iPhonie tylko podczas wstępnej konfiguracji (okno Asystent ustawień iOS). Tutaj jest ten problem, gdy użytkownik ma już skonfigurowanego iPhone'a, bowiem dostęp do Asystenta ustawień iOS jest już wówczas niedostępny. Należy albo ponownie przeprowadzić pierwszą konfigurację... albo skorzystać z zewnętrznego oprogramowania. Po wpisaniu wyświetlonego kodu na smartfonie z Androidem, następuje parowanie obu telefonów, po czym możemy już wybrać konkretne pliki, które chcemy przenieść do iPhone'a.

Po wybraniu pozycji danych z aplikacji WhatsApp, program Przenieś do iOS automatycznie uruchomi wspomniane oprogramowanie, gdzie konieczne będzie zalogowanie (w przypadku, gdy aplikacja obłożona jest zabezpieczeniem np. hasłem lub biometryką gdy użytkownik nie chce, by osoby postronne miały dostęp do czatów i ustawień) do swojego konta. Następnie pokazuje się okno z informacją o przygotowywaniu czatów do eksportu. W tym momencie konieczne jest zachowanie aplikacji na głównym ekranie - zminimalizowanie jej spowoduje bowiem zatrzymanie całego procesu do momentu zmaksymalizowania okna.

Po przygotowaniu danych ponownie wracamy do aplikacji Przenieś do iOS, gdzie następuje finalny transfer danych z jednego telefonu do drugiego. W moim przypadku proces eksportu trwał około 5 minut. Metoda ta jest stosunkowo wygodna w sytuacji, gdy jesteśmy przed pierwszą konfiguracją smartfona marki Apple. Meta jednak potwierdziła, że trwają również prace nad możliwością korzystania z tego samego konta na dwóch różnych telefonach, tj. modelu z Androidem oraz iOS jednocześnie. Z pewnością pomoże to osobom posiadającym dwie słuchawki, choć dziwi że firma tak długo wdraża tak podstawową funkcjonalność.