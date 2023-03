Jak przeczytać odrzucone powiadomienia na Androidzie? To bardzo proste! Zobacz nasz krótki poradnik

Lubimy smartfony, bo to wybitnie wielofunkcyjne urządzenia, które na dodatek mieszczą się w kieszeni. Funkcji mają mnóstwo, począwszy od przeglądania internetu, przez robienie zdjęć, komunikację głosową i tekstową, tworzenie i udostępnianie multimediów, aplikacje narzędziowe, aż do gier. Jednak jedną z cech, które są najbardziej przydatne na co dzień, jest informowanie o nadchodzących powiadomieniach. To właśnie dzięki nim możesz szybko dowiedzieć się o wiadomości w komunikatorze, aplikacji społecznościowej czy e-mailu oraz szybko na nią zareagować. Co jednak zrobić, jeśli przez przypadek odrzucisz jakieś powiadomienie, które mogło być ważne? Okazuje się, że jest opcja, by je odnaleźć i przeczytać. Zobacz, jak to zrobić.

Autor: Tomasz Duda

Czy wiesz, że w Androidzie można włączyć historię powiadomień? Jeśli tak, to brawo dla Ciebie, ale od razu warto dodać, że jesteś w mniejszości. Nie każdy zna tę funkcję i wie, gdzie jej szukać. Z tego właśnie powodu ten poradnik przeznaczony jest dla osób, które nie mają aż tak głębokiej wiedzy lub wręcz nigdy nie słyszały o możliwości sprawdzenia powiadomień po ich odrzuceniu. Na początek ważne są trzy informacje. Po pierwsze: historia powiadomień nie jest fabrycznie włączona w Androidzie (a przynajmniej nie w każdym smartfonie). Zazwyczaj trzeba ją ręcznie aktywować. Po drugie: odrzucone powiadomienia można przeczytać dopiero po jej włączeniu (to chyba zrozumiałe), a na odczytanie masz 24 godziny. Wcześniejsze powiadomienia zostaną usunięte. Po trzecie: teoretycznie historia powiadomień jest dostępna w systemie Android 11 lub nowszym, ale przynajmniej w kilku starszych Androidach też można było z niej skorzystać poprzez widżet lub dodatkową aplikację pobraną ze sklepu Google Play.

CYTAT: W telefonie z Androidem możesz włączyć historię powiadomień, która pozwoli Ci przeczytać przypadkowo odrzucone informacje z aplikacji i systemu. Konieczne jest jednak ręczne uruchomienie tej funkcji.

Poniższą procedurę wykonałem na smartfonie z czystym systemem Android 13 (Google Pixel 6a), w skrócie opiszę ją również na bazie telefonu Samsung z One UI 5.1. Pamiętaj jednak, że na urządzeniach mobilnych innych producentów może to wyglądać trochę inaczej. Różnice zazwyczaj nie są duże i ograniczają się do trochę innych nazw menu. Aby włączyć historię powiadomień, wyciągnij z górnej krawędzi menu powiadomień i wejdź w Ustawienia, następnie w Powiadomienia, a na końcu w Historię powiadomień. Tutaj aktywuj funkcję Używaj historii powiadomień. Od teraz powiadomienia będą zachowywane przez 24 godziny od ich nadejścia.

Tak jak napisałem wcześniej, w innych smartfonach mogą pojawić się drobne różnice. Przykładowo w Samsungu z nakładką One UI 5.1 (Android 13) należy wysunąć górne menu powiadomień, następnie wejść w Ustawienia, potem w Powiadomienia, dalej Ustawienia zaawansowane i na końcu w Historię powiadomień. W tym miejscu można przesunąć suwak, aby włączyć historię powiadomień. Funkcja ta rzecz jasna będzie też dostępna w innych popularnych modelach, takich jak Xiaomi, POCO, Redmi, Oppo, realme, Motorola, Asus itp. Jeśli nie możesz jej znaleźć, to najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki na górze menu ustawień, gdzie wpisać możesz hasło historia powiadomień. Wtedy istnieje duża szansa, że od razu system podpowie, w jakie miejsce należy się skierować. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej.

A co zrobić, jeśli nie chcesz za każdym razem zagłębiać się w menu ustawień i wolisz od razu mieć dostęp do historii powiadomień z poziomu pulpitu? Wtedy możesz skorzystać z alternatywnej metody dostępu i stworzyć widżet z dziennikiem powiadomień. Aby tego dokonać, przytrzymaj palec na pulpicie do momentu, aż wyświetli się menu kontekstowe z pozycją o nazwie Widżety. Po jej dotknięciu pojawi się lista widżetów, która jest dość długa, więc, zamiast szukać na chybił trafił, lepiej jest skorzystać z wyszukiwarki na górze. Wpisz w niej słowo ustawienia i poniżej powinien zostać wyświetlony skrót do ustawień. Rozwiń go i przytrzymaj palec na ikonie, a następnie umieść ją w wybranym miejscu na pulpicie. W wyświetlonym menu znajdź dziennik powiadomień i dotknij jej. To wszystko! Od teraz masz bezpośredni dostęp do dziennika, za jednym dotknięciem palca. To bardzo szybka i wygodna metoda przeglądania odrzuconych powiadomień. Co ciekawe na smartfonie Samsung nie znalazłem tego widżetu wcale. Wydaje się to dość dziwne, ponieważ ta funkcja jest obecna w czystym Androidzie (sprawdzone na Google Pixel 6a oraz w systemie LineageOS). Najwyraźniej Samsung usunął ją z jakiegoś powodu z nakładki One UI.

Na koniec pozostaje jeszcze jedna metoda dostępu do dziennika powiadomień. Należy skorzystać w tym celu z aplikacji mobilnej Uruchamiacz Aktywności (Activity Launcher), stworzonej przez polskiego programistę Adama Szalkowskiego. Zainstaluj ją na swoim smartfonie i uruchom. Gdy pojawi się lista różnych funkcji, skorzystaj z wyszukiwarki na górze, wpisując dziennik powiadomień. Gdy odpowiednia pozycja zostanie znaleziona, dotknij trzech kropek po prawej stronie i wybierz opcję Utwórz skrót. Następnie potwierdź, że chcesz dodać ikonę do ekranu głównego. Od teraz możesz otwierać dziennik powiadomień dosłownie jednym dotknięciem. Warto wypróbować tę metodę na smartfonach, w których trudno jest zlokalizować menu z historią powiadomień. Nie ma jednak gwarancji, że dziennik zostanie znaleziony. Jeśli producent smartfona usunął go z systemu, to nawet Uruchamiacz Aktywności może nie pomóc. Napisz w komentarzu czy funkcja sprawdzania odrzuconych powiadomień jest przydatna.