Jak nagrać swoje własne wskazówki głosowe w nawigacji Waze i czy warto to zrobić? Poradnik krok po kroku

Dobra nawigacja samochodowa to dla większości z nas rzecz nieodzowna. Jasne, że klasyczne mapy papierowe wciąż w niektórych zastosowaniach bywają przydatne, zwłaszcza w razie jakiegoś kryzysu, kiedy sygnał GPS może być zagłuszony, brakuje energii elektrycznej lub po prostu jest problem ze smartfonem. Jednak w normalnej sytuacji elektroniczne mapy są najwygodniejsze w użyciu, najbardziej efektywne i zrozumiałe w zasadzie dla każdego. Bywają zawody, w których nawigacje w postaci niezależnych urządzeń wciąż są często używane, ale większość z nas wykorzystuje w tym celu mapy w postaci aplikacji, instalowanych na smartfonach. Nic w tym dziwnego, w końcu są to niezwykle uniwersalne, wszechstronne, kieszonkowe komputery, które niemal każdy nosi cały czas przy sobie.

Autor: Tomasz Duda

Jedną z aplikacji do nawigacji, którą lubi i poleca spora grupa osób jest Waze. Czy bije ona rekordy popularności? Absolutnie nie. Nie ma szans rywalizować choćby z Mapami Google, które cieszą się ogromnym wzięciem, ale jej siłą jest bardziej społecznościowe podejście do nawigacji, ciekawy interfejs i garść przydatnych funkcji. W niektórych krajach Waze plasuje się nawet na drugim miejscu. W tym bardzo krótkim poradniku nie będę opisywał głównych cech aplikacji, lecz mam zamiar zwrócić uwagę na dosłownie jedną rzecz. Chodzi o możliwość nagrywania własnych wskazówek głosowych do nawigacji. Jasne, że Waze działa po polsku i ma już wbudowane dwa polskie głosy (kobiecy i męski), ale oferuje też możliwość dodania nowego. Czemu by więc nie spróbować?

Standardowy głos w nawigacji Waze Ci się znudził? Nie ma problemu, zmień go na własny w kilku prostych krokach. Zobacz jak to zrobić w tym krótkim poradniku.

Na początku jednak trzeba zadać sobie najważniejsze pytanie: po co to w ogóle robić? Cóż, dla wielu odpowiedź może być oczywista: choćby dla frajdy. Możliwość nagrania własnego głosu w formie wskazówek do nawigacji, to po prostu relatywnie łatwa metoda, by komunikaty były ciekawe, śmieszne, dziwne, nietypowe lub po prostu lepsze od tych oferowanych fabrycznie. W niektórych przypadkach może być tak, że pewien komunikat będzie za długi lub za krótki, wtedy jest szansa, żeby to zmienić. Jeśli ktoś uzna, że dane polecenie głosowe jest lekko mylące lub nie do końca oczywiste, to też może nagrać własny, bardziej zrozumiały odpowiednik. W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie wskazówki zmienić na takie, które są zabawne, żeby zredukować nudę w czasie długiej podróży. Kompilacja głosów? Dlaczego nie? Waze pozwala nagrać pojedyncze wskazówki oddzielnie, więc przy odrobinie kreatywności można nawet zrobić tak, że każdą z nich nagra inna osoba spośród Twoich przyjaciół, znajomych lub rodziny. Kumpel będzie mówił “za 200 metrów”, siostra “skręć w prawo”, a wujek ostrzeże przed fotoradarem. Kreatywność zależy od Ciebie. Jest jedno “ale”, jednak o nim napiszę za moment.

Jak dodać własny głos w nawigacji Waze?

Aplikację Waze możesz zainstalować za darmo ze sklepu Google Play (Android) lub AppStore (iOS). Po jej otwarciu i wstępnym skonfigurowaniu wyświetli się ekran z mapą. W lewym górnym narożniku dotknij przycisku menu (z trzema poziomymi paskami), następnie wejdź w Ustawienia, później w Głos i dźwięki, teraz w sekcji Dźwięki wejdź w Głos Waze, a w kolejnym kroku dotknij przycisku Dodaj głos. Pojawi się komunikat mówiący, że “Twoje nagrania służą do prowadzenia Cię na drodze. Upewnij się, że są jasne i dokładne.” Wiadomo - powinieneś nagrać się tak, żeby zrozumieć swoje komendy głosowe. Potwierdź dotykając przycisku OK.

Teraz wyświetli się lista poleceń, które możesz zmienić na swój własny głos. Aby to zrobić, dotknij jednego z nich. W tym momencie powinno wyświetlić się mniejsze okienko z aktywnym (niebieskim) przyciskiem mikrofonu. W momencie gdy go użyjesz, rozpocznie się rejestrowanie głosu. Sama komenda w postaci tekstowej wyświetla się po angielsku, ale rzecz jasna możesz nagrać ją w języku polskim. Trzeba tylko przetłumaczyć sobie co w danym momencie nagrywasz. Warto jednak dodać kilka informacji uzupełniających. Po pierwsze: dłuższe komendy mogą trwać 6 sekund, a krótsze 3 sekundy. Po drugie: jeśli nie chcesz nagrywać wszystkich komend, tylko wolisz skupić się na kilku wybranych, to nie ma problemu. Ważne jednak, żeby na samym końcu listy wybrać polski głos jako domyślny, czyli taki, który będzie odtwarzany we wskazówkach, które nie zostały przez Ciebie nagrane. Pamiętaj, żeby po nagraniu swojego głosu za każdym razem osłuchać go, upewniając się, czy został zarejestrowany poprawnie. W tym celu użyj przycisku odtwarzania, po prawej stronie od przycisku mikrofonu.

Trzecia rzecz jest jednak najważniejsza i niestety najgorsza. Otóż moje jedyne “ale” w stosunku do tej funkcji odnosi się do tego, że indywidualne polecenia trzeba nagrywać przez mikrofon w smartfonie. Jeśli komuś udało się to zrobić inaczej, to niech się podzieli własnymi wskazówkami, ale ja podłączałem do smartfonu Google Pixel 6a małe słuchawki przewodowe z mikrofonem, duże słuchawki przewodowe (gamingowe, też oczywiście z mikrofonem), a także różne słuchawki bezprzewodowe i niestety głos z nich nie był nagrywany. Jaki jest efekt, chyba możecie się domyślić. Mikrofony wbudowane w smartfony zazwyczaj nie mają najwyższej jakości (choć wiele zależy od modelu), a na dodatek “łapią” wszystkie dźwięki z otoczenia. Dlatego osoby potencjalnie zainteresowane tą funkcją informuję, że jakość indywidualnych wskazówek głosowych może nie być atrakcyjna. Jeśli ktoś mimo to chce spróbować, to warto nagrywać w cichym pomieszczeniu i trzymać telefon dość blisko ust. Na koniec przypomnę, że na PurePC mamy też zestawienie najlepszych darmowych nawigacji na telefon, w którym znajdziesz dobre alternatywy dla Waze.