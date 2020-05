Jabra Elite Active 75t: Nowe słuchawki z HearThrough w 6 kolorach

Słuchawki dokanałowe Jabra Elite Active 75t, zaprezentowane na tegorocznym CES, są o 22 procent mniejsze od swojego poprzednika, czyli wyróżnianego wielokrotnie Elite Active 65t. Jak twierdzi producent, opracowując nowy model przeanalizowano tysiące skanów uszu. Dzięki temu udało się stworzyć wkładki o optymalnym kształcie, które mają dopasować się do każdego ucha, gwarantując stabilność i wygodę. Elite Active 75t są odporne na kurz i pot, dysponują baterią o żywotności do 28 godzin (z etui). W razie potrzeby możemy też posłużyć się funkcją HearThrough, aby słyszeć odgłosy z otoczenia, bez konieczności wyciągania słuchawek z uszu. Jabra Elite Active 75t są już w sklepach w cenie około 750 złotych.

Konstrukcje Elite Active 75t od Jabra to wodoodporne słuchawki douszne true wireless, stworzone z myślą o aktywnym stylu życia, które już dostępne są w 6 wariantach kolorystycznych.

Jabra Elite Active 75t dostępne są w podstawowych kolorach Navy, Sienna, Grey i Mint oraz w wersjach Copper Black (wyłączność dla Amazon) i Titanium Black (wyłączność dla BestBuy). Dźwięk napędzany jest 6-mm przetwornikami generującymi audio w pasmie od 20 Hz do 20 kHz. Słuchawki pracują w oparciu o Bluetooth w wersji 5.0 oraz kodeki SBC i AAC, zaś podczas rozmów nasz głos rejestrowany jest przez 4 mikrofony, które zapewnić mają redukcję hałasów w wychodzącym sygnale głosowym. Producent sugeruje do 7,5 godziny czasu rozmów na jednym ładowaniu baterii oraz łącznie 28 godzin (po doładowaniach z etui).

W zestawie znajdziemy zestaw trzech rozmiarów eartipsów, a wielu użytkowników podobnych konstrukcji ucieszy z pewnością fakt, że słuchawki da się sparować z aż ośmioma urządzeniami (w tym z dwoma na raz). Konstrukcja automatycznie wstrzymuje też muzykę po wyjęciu jednej słuchawki z ucha, zaś po 15 minutach nieaktywności, zestaw oszczędzając energię, wyłącza się. Jabra Elite Active 75t ładowane jest w etui dysponującym złączem USB-C, słuchawki posiadają też klasę odporności IP57, co oznacza że słuchawkom niestraszny będzie także potreningowy prysznic. Model współpracuje ponadto z asystentami głosowymi Alexa, Siri i Google i jest mu dedykowana aplikacja My Sound, dzięki której brzmienie ma być skalibrowane indywidualnie do użytkownika. Szczegóły tego rozwiązania znajdziecie poniżej:

