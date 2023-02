Intel znacząco opóźnił zamówienia na wafle krzemowe w litografii TSMC N3. Premiera procesorów Arrow Lake w 2025 roku?

Według udostępnionych przez DigiTimes Asia informacji, TSMC jest bardzo zadowolone z wydajności oferowanych przez litografię N3. W zasadzie to oczekiwania względem nowego procesu zostały nawet przewyższone. Według założeń, litografia ta ma oferować do 70% gęstsze upakowanie tranzystorów, do 15% wyższą wydajność przy tym samym poborze mocy lub o 30% mniejsze zużycie energii przy takich samych parametrach pracy. To samo źródło przekazało również informację, jakoby Intel znacząco opóźnił realizację zamówień na wafle krzemowe, przygotowane właśnie w procesie technologicznym TSMC N3.

Najważniejszym dla TSMC klientem, jeśli chodzi o wykorzystanie wafli krzemowych w procesie N3, pozostaje niezmiennie Apple. Intel natomiast miał wykorzystać wspomnianą litografię do produkcji kafelków z układami graficznymi dla procesorów Arrow Lake. Według wcześniejszych informacji Intela, generacja ta miała zadebiutować w przyszłym roku. Według DigiTimes Asia (za WCCFTech), realizacja zamówień na wafle krzemowe została opóźniona do okresu Q3 oraz Q4 w 2024 roku, mowa zatem o bardzo dużym poślizgu.

Jeśli Intel w dalszym ciągu planuje wykorzystanie procesu TSMC N3 to produkcji układów graficznych w Arrow Lake, to przy tak dużym opóźnieniu w realizacji zamówień, premiera tejże generacji może zostać opóźniona aż do drugiej połowy 2025 roku. Warto przypomnieć również, że przy ostatnim sprawozdaniu finansowym Intela, Pat Gelsinger potwierdził debiut układów Meteor Lake w tym roku oraz Lunar Lake w 2024 roku. Nie było wówczas mowy o procesorach z rodziny Arrow Lake. To jeszcze bardziej podsyca informacje o opóźnieniu tej generacji aż do drugiej połowy 2025 roku. Oczywiście może być też tak, że Intel zdecydował się na zmiany w tych układach, tak aby przykładowo w Arrow Lake nie korzystać z procesu TSMC N3. Tego na razie jednak nie wiemy, więc pozostaje obserwowanie sytuacji.

Źródło: WCCFTech, DigiTimes Asia