Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Karty graficzne

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake

Damian Marusiak | 27-01-2026 13:01 |

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther LakeDzisiaj oficjalną premierę mają procesory Intel Core Ultra 300 z serii Panther Lake. Pierwsze notebooki powinny w najbliższym czasie trafić do sprzedaży. Jedną z części nowych układów Core Ultra serii 3 są zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe3. Wraz z dzisiejszą premierą, producent opublikował sterowniki graficzne z oficjalnym wsparciem dla układów Intel ARC B390, ARC B370 oraz Intel Graphics dla pozostałych układów Panther Lake.

Intel wypuścił dzisiaj nowe sterowniki, które oficjalnie wspierają układy graficzne w procesorach Panther Lake oraz dodają obsługę XeSS Multi Frame Generation dla architektury Xe3.

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

Sterowniki graficzne oznaczone numerem 30.0.101.8362 przynoszą również zapowiadane wsparcie dla techniki XeSS 3 wraz z XeSS Multi Frame Generation. Obecnie jednak nowa funkcja jest wspierana tylko przez zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe3 (sprawdziłem na Xe2 i opcja Multi Frame Generation nie pojawia się). W późniejszym czasie XeSS MFG będzie udostępnione także innym układom Intela. Działanie XeSS Multi Frame Generation oparto o silnik Optical Flow oraz informacje podchodzące z wektorów ruchu. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie trzech dodatkowych klatek obok jeden wyrenderowanej natywnie. Mowa zatem o opcjach odpowiednio x2 (jedna dodatkowa klatka), x3 (dwie dodatkowe klatki) lub x4 (trzy dodatkowe klatki).

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel demonstruje działanie XeSS Multi Frame Generation na przykładzie gry Painkiller i na układzie Panther Lake z 12 Xe-Core

Obecnie Intel XeSS Multi Frame Generation możemy aktywować za pomocą oprogramowania Intel Graphics Software. W grach, które mają już zaimplementowaną technikę XeSS 2, pojawia się w ustawieniach dodatkowa opcja o nazwie XeSS Frame Generation Override, która pozwala na wybór jednego z trzech trybów generatora: x2, x3 lub x4. Opcja nadpisania nie pojawi się, jeśli w grze nie ma obecnej techniki XeSS 2. Jeśli w danej grze pojawi się oficjalnie XeSS 3, wówczas nie będzie konieczności ustawienia poszczególnych trybów MFG w aplikacji Intela. U mnie, XeSS Multi Frame Generation działa bez problemów w takich grach jak Assassin's Creed Shadows, Dying Light: The Beast czy Cyberpunk 2077. Więcej o wynikach wydajności na Intel ARC B390 przeczytacie u nas najpewniej jutro, kiedy pojawią się premierowe testy Intel Core Ultra X7 358H.

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake [nc1]

Źródło: Intel, PurePC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

NVIDIA RTX Spark będzie wspierać technologię RTX Neural Texture Compression. Obsługa została dodana dla Windows 11 ARM

NVIDIA RTX Spark będzie wspierać technologię RTX Neural Texture Compression. Obsługa została dodana dla Windows 11 ARM

23
Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 w cenach MSRP jako atrakcja QuakeCon 2026

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 w cenach MSRP jako atrakcja QuakeCon 2026

49
Jego karta kosztowała prawie 18 tysięcy złotych, więc sam napisał program, który ma ją uratować przed stopieniem

Jego karta kosztowała prawie 18 tysięcy złotych, więc sam napisał program, który ma ją uratować przed stopieniem

32
Cena GeForce'a RTX 5090 w dolarach zaczyna przypominać jego oznaczenie. Zamówienie za 4600 dolarów anulowano po podwyżce

Cena GeForce'a RTX 5090 w dolarach zaczyna przypominać jego oznaczenie. Zamówienie za 4600 dolarów anulowano po podwyżce

68
Nowa wersja beta programu HWiNFO pokazuje dokładne pomiary temperatur pamięci GDDR6 dla układów AMD RDNA

Nowa wersja beta programu HWiNFO pokazuje dokładne pomiary temperatur pamięci GDDR6 dla układów AMD RDNA

140
Liczba komentarzy: 171

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.