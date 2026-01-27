Intel XeSS Multi Frame Generation jest już dostępne dla zintegrowanych układów graficznych Intel Xe3 w Panther Lake

Dzisiaj oficjalną premierę mają procesory Intel Core Ultra 300 z serii Panther Lake. Pierwsze notebooki powinny w najbliższym czasie trafić do sprzedaży. Jedną z części nowych układów Core Ultra serii 3 są zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe3. Wraz z dzisiejszą premierą, producent opublikował sterowniki graficzne z oficjalnym wsparciem dla układów Intel ARC B390, ARC B370 oraz Intel Graphics dla pozostałych układów Panther Lake.

Intel wypuścił dzisiaj nowe sterowniki, które oficjalnie wspierają układy graficzne w procesorach Panther Lake oraz dodają obsługę XeSS Multi Frame Generation dla architektury Xe3.

Sterowniki graficzne oznaczone numerem 30.0.101.8362 przynoszą również zapowiadane wsparcie dla techniki XeSS 3 wraz z XeSS Multi Frame Generation. Obecnie jednak nowa funkcja jest wspierana tylko przez zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze Xe3 (sprawdziłem na Xe2 i opcja Multi Frame Generation nie pojawia się). W późniejszym czasie XeSS MFG będzie udostępnione także innym układom Intela. Działanie XeSS Multi Frame Generation oparto o silnik Optical Flow oraz informacje podchodzące z wektorów ruchu. Możliwe jest uzyskanie maksymalnie trzech dodatkowych klatek obok jeden wyrenderowanej natywnie. Mowa zatem o opcjach odpowiednio x2 (jedna dodatkowa klatka), x3 (dwie dodatkowe klatki) lub x4 (trzy dodatkowe klatki).

Obecnie Intel XeSS Multi Frame Generation możemy aktywować za pomocą oprogramowania Intel Graphics Software. W grach, które mają już zaimplementowaną technikę XeSS 2, pojawia się w ustawieniach dodatkowa opcja o nazwie XeSS Frame Generation Override, która pozwala na wybór jednego z trzech trybów generatora: x2, x3 lub x4. Opcja nadpisania nie pojawi się, jeśli w grze nie ma obecnej techniki XeSS 2. Jeśli w danej grze pojawi się oficjalnie XeSS 3, wówczas nie będzie konieczności ustawienia poszczególnych trybów MFG w aplikacji Intela. U mnie, XeSS Multi Frame Generation działa bez problemów w takich grach jak Assassin's Creed Shadows, Dying Light: The Beast czy Cyberpunk 2077. Więcej o wynikach wydajności na Intel ARC B390 przeczytacie u nas najpewniej jutro, kiedy pojawią się premierowe testy Intel Core Ultra X7 358H.

Źródło: Intel, PurePC