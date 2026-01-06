Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

Kilka miesięcy temu odbyło się wydarzenie Intel Tech Tour, które miało miejsce tym razem w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych. To bowiem w tamtejszej fabryce produkowane są procesory Intel Panther Lake, które jako pierwsze konsumenckie układy wykorzystują proces technologiczny Intel 18A, z tranzystorami RibbonFET oraz tylnym zasilaniem PowerVia. Kilka miesięcy temu poznaliśmy szczegóły mikroarchitektury Cougar Cove oraz Darkmont dla rdzeni CPU oraz architektury Xe3 dla zintegrowanych układów graficznych. Dzisiaj natomiast Intel oficjalnie prezentuje specyfikację i wydajność układów Panther Lake.

Intel oficjalnie zaprezentował procesory Core Ultra 300, należące do serii Panther Lake. To pierwsza, konsumencka rodzina procesorów, wykorzystująca proces technologiczny Intel 18A z tranzystorami RibbonFET oraz tylnym zasilaniem typu PowerVia.

W porównaniu do litografii Intel 3, nowy proces Intel 18A przynosi do 15% wyższy współczynnik wydajności na wat oraz do 30% większe zagęszczenie tranzystorów. Procesory Intel Panther Lake wykorzystują z kolei nową mikroarchitekturę Cougar Cove dla rdzeni Performance oraz Darkmont dla rdzeni Efficient / Low Power Efficient. Do tego dochodzi zintegrowany układ graficzny Xe3 oraz blok NPU 5. generacji o mocy maksymalnie 50 TOPS. Nowe procesory wspierają platformę Thunderbolt 4 oraz jako pierwsze wspierają XeSS 3 z Multi Frame Generation do x4 włącznie (wsparcie będzie sukcesywnie poszerzane o pozostałe układy Intel ARC ze sprzętowymi jednostkami XMX).

Intel Core Ultra X9 388H Intel Core Ultra X7 368H Intel Core Ultra X7 358H Intel Core Ultra 5 338H Seria Panther Lake Litografia Intel 18A

TSMC N3E (iGPU) Intel 18A

TSMC N3E (iGPU) Intel 18A

TSMC N3E (iGPU) Intel 18A

TSMC N3E (iGPU) Architektura Cougar Cove (P-Core) + Darkmont (E-Core / LP E-Core) + Xe3 (iGPU) Rdzenie 16C/16T

4 + 8 + 4 16C/16T

4 + 8 + 4 16C/16T

4 + 8 + 4 12C/12T

4 + 4 + 4 Taktowanie bazowe (P-Core) 2,1 GHz 2,0 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz Taktowanie bazowe (E-Core) 1,6 GHz 1,6 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz Taktowanie Turbo (P-Core) 5,1 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo (E-Core) 4,0 GHz 4,0 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo (LP E-Core) 3,7 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Układ graficzny Intel ARC B390 Intel ARC B390 Intel ARC B390 Intel ARC B370 Budowa iGPU 12 Xe-Core 12 Xe-Core 12 Xe-Core 10 Xe-Core Taktowanie iGPU 2500 MHz 2500 MHz 2500 MHz 2400 MHz Kontroler RAM LPDDR5X 9600 MT/s

Do 96 GB LPDDR5X 9600 MT/s

Do 96 GB LPDDR5X 9600 MT/s

Do 96 GB LPDDR5X 9600 MT/s

Do 96 GB NPU NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 47 TOPS Cache L3 18 MB 18 MB 18 MB 18 MB TDP 25 W 25 W 25 W 25 W cTDP 15 - 80 W 15 - 80 W 15 - 80 W 15 - 80 W

Intel Core Ultra 9 386H Intel Core Ultra 7 366H Intel Core Ultra 7 356H Intel Core Ultra 5 336H Seria Panther Lake Litografia Intel 18A

Intel 3 (iGPU) Intel 18A

Intel 3 (iGPU) Intel 18A

Intel 3 (iGPU) Intel 18A

Intel 3 (iGPU) Architektura Cougar Cove (P-Core) + Darkmont (E-Core / LP E-Core) + Xe3 (iGPU) Rdzenie 16C/16T

4 + 8 + 4 16C/16T

4 + 8 + 4 16C/16T

4 + 8 + 4 12C/12T

4 + 4 + 4 Taktowanie bazowe (P-Core) 2,1 GHz 2,0 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz Taktowanie bazowe (E-Core) 1,6 GHz 1,6 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz Taktowanie Turbo (P-Core) 4,9 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Taktowanie Turbo (E-Core) 3,9 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo (LP E-Core) 3,5 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz Układ graficzny Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Budowa iGPU 4 Xe-Core 4 Xe-Core 4 Xe-Core 4 Xe-Core Taktowanie iGPU 2500 MHz 2500 MHz 2450 MHz 2300 MHz Kontroler RAM LPDDR5X 8533 MT/s

DDR5 7200 MT/s

Do 128 GB LPDDR5X 8533 MT/s

DDR5 7200 MT/s

Do 128 GB LPDDR5X 8533 MT/s

DDR5 7200 MT/s

Do 128 GB LPDDR5X 8533 MT/s

DDR5 7200 MT/s

Do 128 GB NPU NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 50 TOPS NPU 5.gen 47 TOPS Cache L3 18 MB 18 MB 18 MB 18 MB TDP 25 W 25 W 25 W 25 W cTDP 15 - 80 W 15 - 80 W 15 - 80 W 15 - 80 W

Intel Core Ultra 7 365 Intel Core Ultra 7 355 Intel Core Ultra 5 335 Intel Core Ultra 5 332 Intel Core Ultra 5 325 Intel Core Ultra 5 322 Seria Panther Lake Litografia Intel 18A

Intel 3 (iGPU) Architektura Cougar Cove (P-Core) + Darkmont (E-Core i/lub LP E-Core) + Xe3 (iGPU) Rdzenie 8C/8T

4 + 0 + 4 8C/8T

4 + 0 + 4 8C/8T

4 + 0 +4 6C/6T

2 + 0 + 4 8C/8T

4 + 0 + 4 6C/6T

2 + 0 + 4 Taktowanie bazowe (P-Core) 2,4 GHz 2,3 GHz 2,2 GHz 2,5 GHz 2,1 GHz 2,5 GHz Taktowanie bazowe (LP E-Core) 1,8 GHz 1,7 GHz 1,6 GHz 1,9 GHz 1,6 GHz 1,9 GHz Taktowanie Turbo (P-Core) 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz Taktowanie Turbo (E-Core) - - - - - - Taktowanie Turbo (LP E-Core) 3,6 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz Układ iGPU Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Budowa iGPU 4 Xe-Core 4 Xe-Core 4 Xe-Core 2 Xe-Core 4 Xe-Core 2 Xe-Core Taktowanie 2500 MHz 2500 MHz 2450 MHz 2450 MHz 2300 MHz 2300 MHz Kontroler LPDDR5X 7467 MT/s

DDR5 6400 MT/s

Do 128 GB NPU NPU 5.gen

49 TOPS NPU 5.gen

49 TOPS NPU 5.gen

47 TOPS NPU 5.gen

47 TOPS NPU 5.gen

46 TOPS NPU 5.gen

46 TOPS Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB TDP 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W 25 W cTDP 12 - 55 W 12 - 55 W 12 - 55 W 12 - 55 W 12 - 55 W 12 - 55 W

Procesory Intel Panther Lake podzielone zostały na kilka grup w zależności od ich konfiguracji. Pierwsza zakłada obecność do 16 rdzeni (4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP E-Core) oraz wykorzystanie najbardziej rozbudowanych układów graficznych Intel ARC B390 (12 Xe-Core) oraz Intel ARC B370 (10 Xe-Core). Te procesory jako jedyne posiadają kontroler pamięci LPDDR5X 9600 MT/s, ale jednocześnie liczba linii PCIe została zmniejszona do 12 (8 linii PCIe 4.0 oraz 4 linie PCIe 5.0). Drugą grupą są procesory także z maksymalnie 16 rdzeniami w tym samym podziale, ale ze znacznie mniejszym zintegrowanym układem graficznym Intel Graphics (4 bloki Xe-Core). W tym wypadku, wbudowane układy graficzne wytworzone zostały w procesie Intel 3, podczas gdy iGPU z 10 lub 12 Xe-Core wyprodukowane zostały w litografii TSMC N3E. Druga grupa Intel Panther Lake oferuje więcej linii PCIe - 20 w podziale na 8 typu PCIe 4.0 oraz 12 typu PCIe 5.0. Trzecia grupa zakłada budowę składającą się z maksymalnie 8 rdzeni (4 + 0 + 4), w tym 4 rdzeni Performance oraz 4 typu Low Power Efficient. Układ graficzny również wykorzystuje maksymalnie 4 bloki Xe-Core, a użytkownik ma do dyspozycji 12 linii PCIe, w tym 8 typu PCIe 4.0 oraz 4 typu PCIe 5.0. Czwarta, najmniejsza grupa procesorów Panther Lake, oferuje 6 rdzeni, w tym 2 typu P-Core oraz 4 typu LP E-Core. Ma zmniejszoną do 2 Xe-Core jednostkę iGPU oraz wyłącznie 6 linii PCIe 4.0 do wykorzystania.

Jeśli chodzi o wydajność jednowątkową, to na przykładzie flagowego Intel Core Ultra X9 388H, producent zaprezentował różnice względem poprzedniej generacji. Nowa jednostka Panther Lake może oferować podobną wydajność, przy jednocześnie zmniejszonym o 40% poborze mocy. Jednocześnie przy tym samym poborze, około 25 W, układ Panther Lake oferuje o około 30% lepszą wydajność od Intel Core Ultra 9 288V (Lunar Lake) i około 40% wyższą w porównaniu do Intel Core Ultra 9 285H (Arrow Lake). W przypadku wydajności wielowątkowej mowa o ponad 60% wyższej wydajności w porównaniu do Intel Core Ultra 9 288V i przy tym samym poborze mocy oraz o około 10% wyższej wydajności w porównaniu do Intel Core Ultra 9 285H przy tym samym poborze mocy. Oczywiście dużo zależy od konkretnych typów zadań, jednak w większości przypadków Panther Lake będzie od kilku do kilkudziesięciu procent wydajniejszy w porównaniu do Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake-H.

Intel Panther Lake, podobnie jak Lunar Lake, ma charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną. Topowy Intel Core Ultra X9 388H ma osiągać do 2.8x lepszą efektywność w porównaniu do Intel Core 7 150U z generacji Raptor Lake Refresh (litografia 10 nm / Intel 7). SoC ma mieć niższy pobór mocy o maksymalnie 57% w porównaniu do procesorów Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H), przy czym w niektórych przypadkach SoC nadal będzie pobierać nieco więcej mocy niż SoC w układach Lunar Lake (Live Captions, Office 365). Jednocześnie producent deklaruje, że pobór mocy SoC będzie o maksymalnie 78% mniejszy w porównaniu do procesora AMD Ryzen AI 9 365. To wszystko ma przełożyć się na nie mniej imponujące wyniki czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym niż widzieliśmy to w przypadku Lunar Lake. W przypadku streamowania wideo poprzez Netflix, czas na akumulatorze ma sięgać 27 godzin. W scenariuszu pracy w środowisku Office 365 mowa o 17 godzinach. Z kolei w Microsoft Teams (3x3 wraz z efektami Windows Studio) otrzymamy do 9 godzin pracy na akumulatorze. Takie wyniki uzyskano na referencyjnym laptopie Lenovo IdeaPad z akumulatorem 99 Wh oraz ekranem OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli.

Gwiazdą w Intel Panther Lake ma być jednak nowy, zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390, który będzie flagowym przedstawicielem w nowej generacji. Wspomniane iGPU bazuje na 12 blokach Xe-Core, opartych na architekturze Xe3. Do dyspozycji oddano również 96 jednostek XMX oraz 12 rdzeni RT 3. generacji. Producent deklaruje średnio o 77% wyższą wydajność w porównaniu do Intel ARC 140V z generacji Lunar Lake oraz o 53% wyższe osiągi w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Pierwszy wskaźnik dotyczy porównania w kilkudziesięciu grach, w rozdzielczości Full HD (ze skalowaniem 2x) i w wysokich detalach oraz opiera się na scenariuszu, gdzie TDP dla Intel Core Ultra X9 388H wynosi 45 W, natomiast dla Intel Core Ultra 9 288V - 25 W. Jak widać na poniższych grafikach, zintegrowany układ Intel ARC B390 ma oferować ponad 30 klatek w takich grach jak Assassin's Creed Shadows, Avatar: Frontiers of Pandora, Black Myth: Wukong, Clair Obsur: Expedition 33, STALKER 2 czy Baldur's Gate 3.

Podobna różnica, bo 76%, dotyczy porównania Intel ARC B390 (Intel Core Ultra X9 388H) z Intel ARC 140T (Intel Core Ultra 9 285H) z serii Arrow Lake-H. W tym jednak wypadku, porównanie zostało dokonane przy takim samym TDP obu procesorów, które ustawiono na 45 W. Jednocześnie Intel deklaruje również bardzo wysoki skok wydajności w grach w porównaniu do AMD Radeon 890M, który jest obecnie flagowym iGPU w procesorze o podobnej klasie i wymiarach (być może z czystej ciekawości sami porównamy wydajność także do AMD Strix Halo). W tym wypadku, nowy Intel ARC B390 ma być średnio o 73% wydajniejszy od AMD Radeon 890M w układzie AMD Ryzen AI 9 HX 370. W tym wypadku procesor od AMD pracował nawet na wyższym limicie mocy, wynoszącym 53 W, a same gry działały z włączonym upscalingiem x2. Jak natomiast Intel ocenia wydajność w natywnej rozdzielczości Full HD? W tym wypadku Intel ARC B390 ma być średnio o 82% mocniejszy od AMD Radeon 890M. W porównaniu do Qualcomma 84-100 producent deklaruje już 2.6x wyższe osiągi w grach.

Ciekawie wygląda porównanie do osobnego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU o mocy około 60 W. Okazuje się, że zintegrowany Intel ARC B390 z limitem mocy 45 W ma być średnio o 10% wydajniejszy od rozwiązania NVIDII. Za taki wynik mają odpowiadać takie tytuły jak Red Dead Redemption 2, Ghostrunner 2, F1 25, Apex Legends czy GTA V Enhanced, gdzie zintegrowany układ Xe3 Intela ma być wyraźnie szybszy od układu NVDII. To również będziemy chcieli sami sprawdzić, ale jeśli wyniki będą się pokrywać, to szykuje się naprawdę bardzo dobre rozwiązanie dla rynku zintegrowanych układów graficznych.

Intel Xe3 to również pierwsza architektura, sprzętowo wspierająca technikę XeSS 3, w skład której wchodzi nie tylko ulepszone skalowanie, ale również Multi Frame Generation w wersji do x4 włącznie. Zintegrowane układy graficzne w Intel Panther Lake jako pierwsze to wspierają, jednak producent już wcześniej potwierdził, że obsługa XeSS 3 z Multi Frame Generation zostanie poszerzona na wszystkie układy Intel ARC ze sprzętowymi jednostkami XMX. Intel przedstawił porównania przede wszystkim w grach Cyberpunk 2077 oraz Battlefield 6, gdzie z Multi Frame Generation x4, zintegrowany układ Intel ARC B390 ma oferować ponad 100 klatek na sekundę (Cyberpunk 2077: detale ultra oraz RT ON / Battlefield 6: ustawienia maksymalne). Porównania dokonano także do AMD Radeon 890M oraz NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, gdzie w obu przypadkach nie ma dostępnej funkcji Multi Frame Generation. Intel potwierdził, że pre-ordery pierwszych laptopów z Panther Lake ruszą już 6 stycznia, natomiast sprzedaż detaliczna ruszy od 27 stycznia. Do sprzedaży w 2026 roku trafi ponad 200 różnych projektów - zarówno notebooków jak i komputerów klasy Mini PC. Planowana jest także specjalna platforma Panther Lake, która będzie ściśle dostosowana pod urządzenia klasy handheld.

Źródło: PurePC