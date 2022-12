Intel potwierdza szczegóły dotyczące wdrożenia litografii 20A oraz 18A do końca 2024 roku

Intel już dawno temu określił dość konkretne plany jeśli chodzi o wdrażanie kolejnych procesów technologicznych, przy okazji całkowicie przemeblowując ich nazewnictwo. W ten sposób 10 nm zostało przerobione na Intel 7, a nadchodzący 7 nm EUV będzie określany jako Intel 4. W dalszej perspektywie mamy jeszcze Intel 3, Intel 20A oraz Intel 18A. Producent opublikował ciekawy materiał, w którym potwierdza najświeższe plany co do wdrożenia kolejnych procesów.

Intel potwierdza obecny plan dotyczący wdrażania kolejnych litografii. Intel 20A ma zostać wprowadzony w pierwszej połowie 2024 roku, a 18A - w drugiej połowie tego samego roku. Firma zarzuciła sobie szybkie tempo, ale dopiero w kolejnych dwóch latach zobaczymy czy plan uda się spełnić.

Wygląda na to, że na chwilę obecną Intel obiecuje przyspieszenie wdrożenia litografii Intel 18A, którą jeszcze ponad rok temu planowano na pierwszą połowę 2025 roku. W tym momencie rozpoczęcie produkcji z użyciem 18A ma odbyć się w drugiej połowie 2024 roku, z kolei raptem kilka miesięcy wcześniej (pierwsza połowa 2024) ma rozpocząć się produkcja z użyciem procesu Intel 20A. Oczywiście nie jest to równoznaczne z przyspieszeniem premier kolejnych generacji procesorów. Bardziej chodzi o to, że firma obecnie nie planuje opóźnień związanych np. z rodziną Arrow Lake czy Lunar Lake.

Obecnie wdrożony jest już proces Intel 4 (7 nm EUV), który wykorzystany zostanie m.in. do konsumenckich procesorów 14. generacji z rodziny Meteor Lake. Kolejny w kolejce jest Intel 3 (czyli pierwotnie bardziej dopracowana wersja litografii 7 nm, tzw. 7 nm+), w którym produkowane będą m.in. serwerowe procesory Granite Rapids (z rdzeniami Performance) oraz Sierra Forest (wyłącznie z rdzeniami typu Efficient). Wdrożenie produkcji w litografii Intel 3 ma rozpocząć się w drugiej połowie 2023 roku. Intel 20A to wcześniej znany proces 5 nm i tutaj producent ma zaplanowaną produkcję konsumenckich układów 15. generacji Arrow Lake. Slajd wskazuje, że na premierę tychże procesorów będziemy musieli poczekać przynajmniej do drugiej połowy 2024 roku.

