Intel Granite Rapids - serwerowe procesory Xeon z pojemniejszym cache L3. Nadal lata świetlne za AMD EPYC Milan-X i Genoa-X

Oprócz konsumenckich procesorów w portfolio firmy Intel znajdziemy także jednostki pod nazwą Xeon, których głównym zastosowaniem są serwery. W grudniu 2023 roku na światło dzienne wyszła kolejna, 5. generacja tychże układów o nazwie Emerald Rapids. Usprawnień doczekała się wtedy przede wszystkim pamięć podręczna trzeciego poziomu. Przyszła generacja Granite Rapids ma kontynuować ten trend, choć nadal będzie odstawać od jednostek AMD EPYC.

Nadchodzące procesory Intel Xeon z serii Granite Rapids mają się pojawić już w 2024 roku. Kolejna generacja przyniesie spory wzrost pamięci cache L3, natomiast nadal nie dogoni ona jednostek AMD EPYC z rodziny Milan-X.

Wspomniana we wstępie 5. generacja Emerald Rapids mogła się pochwalić pamięcią cache L3 na poziomie 320 MB, co było dość sporym wzrostem w stosunku do poprzedniej serii Sapphire Rapids (112,5 MB). Omawiana dziś rodzina Granite Rapids ma jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, gdyż w oprogramowaniu Intel SDE 9.33.0 znaleziono informacje, które wyraźnie wskazują, że pamięć podręczna trzeciego poziomu będzie wynosić 480 MB. Mimo że Intel stawia aktualnie nacisk na ten aspekt, to niewydana jeszcze seria Granite Rapids już odstaje pod tym względem od procesorów AMD EPYC.

AMD EPYC są konkurencyjnym rozwiązaniem dla procesorów Intel Xeon, natomiast pod kątem pamięci podręcznej trzeciego poziomu nie pozostawiają na Intelu suchej nitki. Już w marcu 2022 roku wprowadzono bowiem rodzinę Milan-X, która oferowała 768 MB omawianej pamięci cache L3. Natomiast zaprezentowana na początku 2023 roku generacja AMD EPYC Genoa-X oferuje aż 1152 MB tejże pamięci. Jeśli mielibyśmy skupić się tylko i wyłącznie na tym aspekcie, to nowa generacja Intela, która nie została jeszcze wprowadzona, już wypada bardzo blado i to nawet spoglądając na prawie 2-letnie jednostki od AMD..

AMD EPYC 7373X AMD EPYC 7473X AMD EPYC 7573X AMD EPYC 7773X Rodzina Milan-X Milan-X Milan-X Milan-X Architektura Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Litografia TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Rdzenie/wątki 16/32 24/48 32/64 64/128 3D V-Cache Tak Tak Tak Tak Pamięć cache L3 768 MB 768 MB 768 MB 768 MB Zegar bazowy 3,05 GHz 2,8 GHz 2,8 GHz 2,8 GHz Zegar Turbo 3,8 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz Pamięć 8-kanałowy DDR4 3200 MHz 8-kanałowy DDR4 3200 MHz 8-kanałowy DDR4 3200 MHz 8-kanałowy DDR4 3200 MHz Linie PCIe 128 linii PCIe 4.0 128 linii PCIe 4.0 128 linii PCIe 4.0 128 linii PCIe 4.0 TDP 240 W

(cTDP 225-280 W) 240 W

(cTDP 225-280 W) 280 W

(cTDP 225-280 W) 280 W

(cTDP 225-280 W) Cena (tysiąc sztuk) 4185 USD 3900 USD 5590 USD 8800 USD

AMD EPYC 9684X AMD EPYC 9384X AMD EPYC 9184X Rodzina CPU Genoa-X Genoa-X Genoa-X Mikroarchitektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Rdzenie / wątki 96 / 192 32 / 64 16 / 32 Zegar bazowy 2,55 GHz 3,10 GHz 3,55 GHz Zegar Turbo 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz Cache L3 1152 MB 768 MB 768 MB TDP 400 W 320 W 320 W

Źródło: VideoCardz