Intel chwali się, że fabryka w Niemczech będzie najbardziej zaawansowanym ośrodkiem produkcyjnym firmy na świecie

Fabryka Intela w Magdeburgu jest jednym z kroków Intela na drodze do dywersyfikacji produkcji chipów. Głównym celem jest zmniejszenie zależności firmy i rynku nowych technologii od regionu Dalekiego Wschodu. Jak przekonuje Pat Gelsinger, CEO amerykańskiej firmy, ośrodek w Niemczech będzie najbardziej zaawansowaną placówką produkcyjną Intela, jaka kiedykolwiek powstała. Wynika z tego rownież, że spółka ma dalekosiężne plany odnośnie tej fabryki.

Pat Gelsinger zapowiedział, że w przyszłości fabryka Intela w Magdeburgu będzie mogła produkować chipy w procesie technologicznym klasy 1,5 nm. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana z uwagi na nazewnictwo Intela.

Pat Gelsinger podczas spotkania w Davos, mocno zachwalał ośrodek produkcyjny w Magdeburgu, nazywając go nie tylko najbardziej zaawansowaną placówką Intela, ale także najbardziej zaawansowaną fabryką, jaka powstała w ogóle na świecie. Choć należy brać poprawkę na aspekt PR-owy tej wypowiedzi, to faktem jest, że w Magdeburgu będą produkowane chipy w procesie technologicznym Intel 18A. Sam Gelsinger zaś mówi, że potencjał ośrodka jest znacznie większy. W przyszłości możliwa ma być tam produkcja układów w procesie porównywalnym do 1,5 nm, co byłoby niemałym osiągnięciem, jak na obecne europejskie (raczje niskie) standardy wytwarzania chipów.

Interpretując te słowa należy mieć jednak na uwadze nazewnictwo Intela, które nie idzie w parze z rzeczywiście wykorzystywanym procesem technologicznym. Pat Gelsinger mówiąc o procesie klasy 1,5 nm może mieć na myśli bardziej odległą przyszłość, kiedy firma osiągnie odpowiedni poziom technologiczny. Warto bowiem pamiętać, że procesy Intel 16A i Intel 14A, o których nieoficjalnie się mówi, nie będą w praktyce procesami 1,6 nm i 1,4 nm, jak wskazywałaby na to nazwa. Nie zmienia to jednak faktu, że fabryka w Niemczech będzie rzeczywiście niezwykle nowoczesną placówką Intela. W dodatku zaoferuje możliwość ulepszenia, które zaowocuje przejściem na mniejsze procesy technologiczne w przyszłości.

