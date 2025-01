iiyama G-Master GB2470HSU-W5 Red Eagle - odświeżona wersja monitora, która przypadnie do gustu wielu graczom

Iiyama jest dobrze znanym wśród graczy japońskim przedsiębiorstwem, które skupia się na produkcji należycie wyposażonych monitorów w całkiem przystępnych cenach. Jak większość firm obecnie, także ta od czasu do czasu odświeża swoje dotychczasowe modele, aby nadać im nieco stylu lub poprawić trochę parametry techniczne. W tym wypadku będziemy mieli do czynienia z tą pierwszą sytuacją, albowiem największą zmianą, jaką zobaczymy, będzie... kolor obudowy.

Marka iiyama zaprezentowała właśnie nieco odświeżoną wersję monitora dla graczy - model G-Master GB2470HSU-W5. Tym razem klienci mogą liczyć na niższą cenę, bardzo niski czas reakcji oraz inny kolor obudowy.

Jeśli zechcemy dopatrzyć się jakichkolwiek różnic pomiędzy poprzednim modelem bez dopisku W5, a obecną wersją, to praktycznie ich nie ujrzymy. Poza tym, że konstrukcja jest lżejsza o 100 g oraz pobiera o 1 W mocy więcej. To nadal ten sam monitor, który od dwóch lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród graczy. Głównie ze względu na swoją cenę, dobrą jakość wykonania, a także parametry techniczne, które idealnie sprawdzą się również w bardziej dynamicznych tytułach. Matryca składa się z panelu Fast IPS, który oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania wynoszącą 165 Hz (jedynie poprzez podłączenie komputera do złącza DP) przy rozdzielczości Full HD. Kąty widzenia są dość standardowe (178 stopni w poziomie i pionie), natomiast na uwagę zasługuje obsługa standardu AMD FreeSync Premium. Monitor może skorzystać również z funkcji Black Tuner, która pozwoli nam dostosować czerń do naszych wymagań. Model ten może się pochwalić czasem reakcji matrycy, który wynosi raptem 0,8 ms.

iiyama G-Master GB2470HSU-W5 Matryca Fast IPS IGZO Przekątna 23,8" (60,5 cm) Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (16:9), FHD Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0,275 mm Odświeżanie 165 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC - Czas reakcji 0,8 ms (MPRT) Kontrast statyczny 1100:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 Luminancja 250 nitów HDR - Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw - Złącza cyfrowe 1x HDMI 1.4 (Full HD @144 Hz)

1 x DisplayPort 1.2 (Full HD @165 Hz) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB typu A 2.0 Głośniki 2 x 2 W Dodatkowe informacje Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego Regulacja wysokości 150 mm Regulacja obrotu (Pivot) 90 stopni (w lewo i w prawo Regulacja nachylenia 23 stopnie do góry, 5 stopni w dół Waga z podstawą 4,5 kg Wymiary z podstawą 539,5 x 355,5 - 505,5 x 171 mm Pobór mocy Typowy - 20 W

Tryb czuwania - 0,5 W

Wyłączony - 0,3 W Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena 799 zł

Sporym minusem może natomiast okazać się jasność szczytowa (tylko 250 nitów), wbudowane głośniki, na które narzeka niemal każdy użytkownik, lub kontrast statyczny. Jednak monitor jest w stanie nam sporo zaoferować, szczególnie pod kątem ergonomii - możemy go dostosować niemalże w każdej płaszczyźnie, a dzięki funkcji pivot obrócimy go o 90 stopni. Pobór mocy także stoi na przyzwoitym poziomie - zaledwie 20 W. Jeśli zechcemy powiesić monitor na ścianie, to istnieje taka możliwość. Urządzenie trafi do sprzedaży w tym miesiącu (w niektórych sklepach z elektroniką już teraz możemy je znaleźć), natomiast sugerowana cena detaliczna wynosi 799 zł.

Źródło: iiyama