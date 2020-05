Huawei gotowe na rynek PC z autorskim systemem i procesorami

Gdy marka Huawei została "ograbiona" przez rząd USA z usług mobilnych Google i wielu myślało, że zagrożone jest także jestestwo systemu Android na chińskich smartfonach, przypomniano nam, że firma pracuje od jakiegoś czasu nad własnym systemem o nazwie HarmonyOS. Do nowych smartfonów bez GMS wciąż trafia jednak Android (jako że jest to oprogramowanie otwarte), choć z autorskim środowiskiem Huawei Mobile Services. Nie oznacza to jednak, że HarmonyOS całkowicie znikło z radarów. Soft pojawić się miał głównie w inteligentnych urządzeniach marki Huawei, pozwalając na stworzenie pełnego ekosystemu. Dziś dowiadujemy się, że Huawei chce przejąć części kolejnych rynków, tym razem związanych ściśle z komputerami. Niebawem w chińskich domach pojawią się pecety bazujące na autorskich płytach głównych i procesorach marki, a wszystko to wraz z systemem HarmonyOS.

Jakiś czas temu po sieci krążyła informacja, że Huawei pracuje nad wprowadzeniem niestandardowych komputerów dla chińskich odbiorców. Dziś wiemy już, że chodziło o autorską płytę główną z dedykowanym procesorem oraz towarzyszący temu "setupowi" system HarmonyOS (i to już w wersji 2.0), który przedstawiony został po raz pierwszy podczas Huawei Developer Conference 2019. Specyfikacja dotycząca podzespołów pochodzi z serwisu Huawei Central (KLIK) i prezentuje się następująco:

Procesor - czterordzeniowy (i ośmiowątkowy) Kunpeng 920, o taktowaniu 2,6 GHz

Porty dysków na płycie głównej - 6x SATA 3.0, 2x M.2

Porty pamięci na płycie głównej - 4x DDR4-2400 UDIMM, do 64 GB RAM

Rozszerzenia PCIe - 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1

Sieć - 2x LOM NIC

Porty USB - 4x USB 3.0 i 4x USB 2.0

Dopiero teraz zestaw procesor + płyta główna Huawei ma być dostępny dla zwykłych konsumentów. Trzeba bowiem wiedzieć, że dotąd całośc była już dostarczana wyłącznie klientom biznesowym. Mówi się, że w produkcji zestawów zaangażowanych jest kilka prowincji, miast i chińskich regionów, które pozwalają zapewnić stały łańcuch dostaw niezbędnych dla marki podzespołów. Może to stanowić pierwszy krok do przyszłego wprowadzenia przez Huawei własnych komputerów także na rynki poza Chinami.

