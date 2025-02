Homeworld Remastered Collection dostępne za darmo na platformie Epic. To świetna rozgrzewka przed trzecią częścią cyklu

Proces produkcji gry Homeworld 3 przedłuża się. Kontynuację legendarnej serii ujrzymy najwcześniej w lutym 2024 roku. Wielu współczesnych graczy nie miało jednak jeszcze styczności z pierwszymi dwiema odsłonami cyklu. Za sprawą platformy Epic można teraz te zaległości z łatwością nadrobić. Za darmo udostępniono bowiem pakiet Homewold Remastered Collection, który przypadnie do gustu zapewne wszystkim miłośnikom gatunku science-fiction.

Na platformie Epic, do 3 sierpnia bieżącego roku, można odebrać zestaw Homeworld Remastered Collection. W jego skład wchodzą bardzo udane remastery dwóch pierwszych odsłon cyklu.

Homeworld to seria RTS-ów, których akcja rozgrywa się wyłącznie w przestrzeni kosmicznej (nie licząc pobocznego Deserts of Kharak). Pierwsza część była przełomem z uwagi na niemalże idealną implementację w pełni trójwymiarowego środowiska rozgrywki. Tytuł nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie możliwości poruszania jednostkami, co bardzo często daje ciekawe efekty od strony taktycznej. Gry z tej serii cechują się także bardzo dobrym interfejsem, który pozwala zapanować nad przebiegiem akcji. Do tego dochodzi zapadająca w pamięć fabuła i ścieżka dźwiękowa z najwyższej półki. W skład pakietu Homeworld Remastered Collection wchodzą remastery dwóch pierwszych części cyklu, ale bez samodzielnego dodatku Emergence (znanego dawniej jako Cataclysm).

Poziom wykonania odświeżonych wersji gier jest bardzo wysoki. Ulepszeń graficznych doczekały się niemal wszystkie widoczne na ekranie elementy. Całość nie odbiega znacząco poziomem od współczesnych gier. Można też liczyć na pewne usprawnienia w trakcie samej rozgrywki, jak chociażby automatyzacja procesu zbierania zasobów z mapy po wykonaniu wszystkich celów misji w pierwszej części gry. Kolekcja jest często przywoływana jako wzór dla twórców, którzy chcieliby przygotować wierne remastery swoich tytułów. Zestaw można odebrać w Epic Games Store do 3 sierpnia. Obok Homeworld Remastered Collection, w darmowej ofercie Epic znajduje się też aktualnie gra FPS Severed Steel.

