Holotile VR - inżynier Disneya prezentuje nową platformę, która pozwoli na intuicyjne poruszanie się w świecie VR

Wirtualna rzeczywistość pozwala na przeniesienie się do wielu cyfrowych światów, jednak immersja w tym przypadku nie jest tak łatwa do osiągnięcia bez dodatkowych akcesoriów. Oczywiście nie mamy aktualnie problemów z analizą pozycji dłoni i głowy, natomiast sam ruch w świecie VR nadal opiera się na kontrolerze sterowanym dłonią. Intuicyjność takiego rozwiązania jest bardzo niewielka, dlatego powstają specjalne platformy takie jak tytułowa Holotile VR.

Holotile VR to specjalna platforma, która pozwala osobom przebywającym w świecie wirtualnej rzeczywistości na poruszanie się na własnych nogach. Na dodatek oferuje wsparcie dla wielu użytkowników jednocześnie.

Rozwiązanie zostało zaprezentowane przez jednego z pracowników The Walt Disney Company, który właśnie otrzymał specjalne wyróżnienie i jego nazwisko znalazło się w National Inventors Hall of Fame. Lanny Smoot pod koniec swojej wypowiedzi opowiada o nowym prototypowym sprzęcie o nazwie Holotile VR. Jest to specjalna platforma, której konstrukcja oparta na obracających się dyskach pozwala przenosić ruchy stóp do cyfrowego świata. Użytkownik może więc poruszać się w dowolnym kierunku w VR, natomiast w prawdziwym życiu pozostaje w tym samym miejscu. Sama platforma umożliwia poruszanie się na niej wielu osobom jednocześnie.

Rozwiązanie jest całkiem ciekawe, tym bardziej że dyski mogą nie tylko się obracać, ale również odchylać, natomiast z pewnością nie można go zaliczyć do nowych. Na rynku do tej pory mogliśmy zauważyć wiele podobnych konstrukcji, które już lata temu wkroczyły do sprzedaży. Jednak głównym problemem jest tutaj bardzo wysoka cena. Nieco bardziej rozbudowany sprzęt, jakim jest bieżnia VR Virtuix Omni One, to koszt ponad 10 tys. złotych. W przypadku Holotile VR nie podano jeszcze możliwej ceny, daty premiery, ani nawet trochę bardziej szczegółowych informacji. Projekt zapowiada się dobrze, jednak musimy poczekać na rozwinięcie się sytuacji.

