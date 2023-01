Hogwarts Legacy z unikalnym podejściem do zadań pobocznych. W sieci pojawiły się też pierwsze opinie i długie filmiki z rozgrywką

Wydaje mi się, iż większa część graczy (w tym ja) dość negatywnie podchodzi do growych zapychaczy wydłużających sztucznie gameplay. Mowa oczywiście o zadaniach pobocznych, które można niekiedy nazwać nawet śmieciowymi ("przynieś mi łodyżkę Anigozanthosa z drugiego końca mapy, bo mój koń cierpi na zapalenie trzustki"). Okazuje się, że w Hogwarts Legacy takich zadań będzie aż ponad 100. Twórcy sugerują jednak, że warto się będzie jednak ich podejmować.

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutuje już 10 lutego 2023 r., ale kilkunastu szczęśliwych dziennikarzy miało już dostęp do kilku fragmentów gry. Stąd wysyp nowych wiadomości i gameplay'ów.

Wielu recenzentów na całym świecie (choć w Polsce nie...) miało już szansę zapoznać się wstępnie z fragmentami gry pt. Dziedzictwo Hogwartu. Stąd w sieci można znaleźć całą masę materiałów wideo z rozgrywką (umieszczamy je na końcu newsa), a także pierwsze opinie. Te są bardzo pozytywne. Testerzy wspominają o klimacie, który zadowoli największych fanów uniwersum, o wysokiej jakości grafiki czy o historii, której zawiłości chce się odkrywać. Jeden z redaktorów napisał nawet, iż poziom dopracowania przyćmił wszelkie jego oczekiwania.

Wróćmy jednak do głównego wątku niniejszego newsa - do zadań pobocznych. Jak zdradziła bowiem Moira Squier, dyrektor narracji i główna scenarzystka Hogwarts Legacy, "zadania poboczne, których jest ponad 100, pozwolą graczom manipulować główną kampanią dzięki doświadczeniom, które przeżyli. Wejście w interakcję z kimś w zadaniu pobocznym wpłynie na to, jak wejdziemy z nim w interakcję w głównej fabule i odwrotnie. Także kolejność, w jakiej gracz zdecyduje się ukończyć te zadania wpłynie na historię i grę. Wszystko jest ze sobą połączone”. Brzmi ciekawie, prawda? Oby tylko zostało to dobrze zaimplementowane.

