Hogwarts Legacy po raz kolejny zalicza opóźnienie na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One

Dziedzictwo Hogwartu niezaprzeczalnie było największą premierą lutego i najpewniej pozostanie jedną z największych premier growych w 2023 roku. Dotychczas jednak gra studia Avalanche Software zadebiutowała tylko na PC oraz konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Wersje na stare konsole zostały w międzyczasie opóźnione do kwietnia tego roku, ale już wiemy że i tego terminu nie uda się dotrzymać. Kiedy zatem premiera?

Twórcy oraz wydawca Dziedzictwa Hogwartu potwierdzili na koncie Twitter, iż ich najnowsza gra została ponownie opóźniona w wydaniach na PlayStation 4 oraz Xbox One. Powód jest w sumie dokładnie taki sam jak zazwyczaj - chęć jak najlepszego dopracowania produkcji. Opóźnienie jest miesięczne, a obecnie wyznaczony termin trafienia na półki sklepowe to 5 maja 2023. Przynajmniej na razie nie ma informacji o opóźnieniu wersji na Nintendo Switch - w tym wypadku nadal mowa o lipcu tego roku.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2