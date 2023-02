Hogwarts Legacy - gra prawdopodobnie nie dostanie żadnych fabularnych dodatków DLC, w tym Quidditcha

Większość z nas jest oczarowana magicznym dziełem Avalanche Software, które nie raz, nie dwa, działa wręcz melancholijnie. Zwłaszcza gdy od dziecka mieliśmy do czynienia z serią o Harrym Potterze. Wielu graczy, którzy już przebrnęli przez całą grę z pewnością oczekuje na rozszerzenie zabawy o nowe DLC. Niestety, ale nie będzie im to dane, gdyż jak zapowiedział główny dyrektor gry, studio prawdopodobnie nie planuje rozwijać dodatku do Hogwarts Legacy.

Alan Tew - główny dyrektor gry - przemawiając w tym tygodniu podczas IGN Fan Fest niemalże potwierdził brak DLC dla Hogwarts Legacy, mówiąc: „Naprawdę nie mogliśmy się doczekać, aby ożywić Dziedzictwo Hogwartu, więc w tej chwili nie ma planów na DLC”. Zazwyczaj tak duży sukces medialny, jaki osiągnął projekt, z pewnością zrodziłby nie jeden dodatek do gry. Jednak należy pamiętać, że dla developera Avalanche Software jest to dopiero pierwsza duża gra. Więc wydaje się, że nic dziwnego, że studio skupiło się na dostarczeniu dopracowanej i wysokiej jakości gry na wszystkich platformach - zapraszam na porównanie wersji PC i PS5.

Studio z pewnością nie chciało marnować czasu, ani zasobów na planowanie zawartości popremierowej, choć niektórym nawet kontent premierowy nie wpasował się w gusta. Mówi się, że studio chce odpocząć po produkcji i zająć się za jakiś czas planowaniem wczesnych koncepcji na następną część gry. Pamiętajmy również o tym, że gra jest na bieżąco aktualizowana, a więc do Dziedzictwa Hogwartu dalej mogą dołączyć nowe funkcję i zadania. Jednak warto obserwować rozwój sytuacji, ponieważ zdarzało się już w historii, że społeczność graczy wymuszała na developerach konkretne decyzje odnośnie rozwoju marki w przyszłości.

