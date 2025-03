Hammer Blade 4 - pancerny smartfon z pirometrem, trybem obsługi w rękawicach i akumulatorem 6150 mAh

Dziś do sprzedaży trafił smartfon Hammer Blade 4. Oprócz ponadprzeciętnej odporności, telefon wyposażony został w szereg praktycznych funkcjonalności takich jak wbudowany termometr na podczerwień, zaawansowany system chłodzenia cieczą oraz tryb pracy w rękawiczkach. Nowość dostępna jest w cenie 1199 zł i można go nabyć w sklepie internetowym producenta i w wybranych elektromarketach. A teraz sprawdźmy, co też dokładnie oferuje.

Nowy Hammer cechuje się 6,5-calowym ekranem FHD+ pokrytym hartowanym szkłem Corning Gorilla Glass 3 oraz charakterystyczną dla marki wytrzymałością. Jego odporność potwierdzają certyfikaty IP69, najwyższy standard wojskowy MIL-STD-810G oraz droptest (test upadku) z wysokości 1,8 m, a korzystanie z telefonu w trudnych warunkach ułatwi dodatkowo tryb pracy w rękawiczkach. Wyróżnikiem tego modelu jest wbudowany termometr na podczerwień, który pozwala na sprawdzenie temperatury ciała i przedmiotów.

Hammer Blade 4 Wyświetlacz 6,5", IPS, 1080 x 2400 px, 504 ppi Procesor MediaTek Helio P90 Pamięć RAM 6 GB, LPDDR4X Pamięć na dane 128 GB System Android 12 Aparat główny 48 + 16 + 5 MP Aparat przedni 24 MP Łączność Bluetooth 5.0, USB-C, dualSIM, 4G Akumulator 6150 mAh Wymiary, waga 172 x 84 x 13 mm, 280 g Cena 1199 zł

Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P90 sparowany z 6 GB pamięci RAM oraz z czystym Androidem 12. Dodatkowo smartfon został wyposażony w baterię o pojemności aż 6150 mAh, nie zabrakło też funkcji szybkiego ładowania (choć producent nie podał, z jaką dokładnie mocą). O żywotność akumulatora ma zadbać nowoczesny system chłodzenia cieczą, który pozwoli uniknąć nadmiernego nagrzewania się telefonu.

W sekcji foto odnajdziemy potrójny aparat główny (48 MP, 16 MP oraz 5 MP), jak i przedni aparat do wideorozmów oraz selfie o rozdzielczości 24 MP. Dzięki wodoszczelności oraz dodatkowym przyciskom funkcyjnym, smartfon poradzi sobie także z robieniem zdjęć pod wodą. Wystarczy skonfigurować odpowiednie umiejscowiony z boku telefonu Hammer Key. Przycisk funkcyjny można połączyć także m.in. z latarką, termometrem oraz zrzutem ekranu.

Źródło: MP Tech