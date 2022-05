Samsung Galaxy XCover 6 Pro: nowy pancerny smartfon koreańskiego producenta otrzyma solidną specyfikację

Rynek tak zwanych „pancernych” smartfonów jest niewielki i na dobrą sprawę, dziś rządzą nim chińskie marki. Niemniej, także giganci branży mają w swojej historii modele o zwiększonej odporności. Dobrym przykładem jest tutaj Samsung z serią Xcover. Ostatnie urządzenie z rzeczonej linii, czyli Samsung Galaxy XCover Pro trafiło na rynek w 2020 roku. Sprzęt zapamiętałem głównie dzięki gumowym ramkom, możliwości swobodnej wymiany baterii oraz standardowi militarnemu MIL-STD-810G. Smartfon miał jednak pewne problemy. Największym okazywała się słaba specyfikacja, która skutkowała okazjonalnymi przycięciami interfejsu. Ekran również nie należał do najlepszych. Okazuje się jednak, że producent szykuje następcę – Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

Czy zbliżający się Samsung Galaxy XCover 6 Pro poprawi niedociągnięcia poprzednika? Sprawdzamy, co zaoferuje nowy pancerny smartfon południowokoreańskiego producenta.

Choć informacja nie jest w pełni oficjalna, sprzęt zagościł w konsoli Google Play, dzięki czemu możemy się mu nieco przyjrzeć. Samsung Galaxy XCover 6 Pro to jedynie „robocze” nazewnictwo i finalnie produkt może zostać oznaczony nieco inaczej. W bazie smartfon widnieje jako xcoverpro2sq. Co dokładnie zaoferuje tytułowy telefon? Wygląda na to, że Samsung wykorzysta tutaj średniopółkowy, ale stosunkowo wydajny chip Qualcomm Snapdragon 778G oraz 6 GB RAM. Nie jest to może konfiguracja wzbudzająca zachwyt, ale prezentuje się znacznie lepiej niż Samsung Exynos 9611 i 4 GB RAM, a tyle miał przecież Samsung Galaxy XCover Pro.

Grafika to Adreno 642L. Ekran z dość szerokimi, jak na dzisiejsze standardy ramkami i wcięciu w kształcie łezki, wyświetli obraz w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Zagęszczenie będzie wynosić 450 ppi, co może sugerować przekątną wynoszącą 5,8-cala. Wszystko wskazuje na to, że smartfon trafi na rynek z systemem Android 12 z autorską nakładką One UI 4.1. Spodziewam się też wysokiej klasy normy wodoszczelności oraz certyfikatu MIL-STD-810G. Tajemnicą pozostają kwestie akumulatora oraz aparatów. O ile w pierwszym przypadku Samsung powinien dostarczyć satysfakcjonujące rozwiązanie, o tyle aparat raczej nie będzie stanowił priorytetu.

Źródło: Android Police, MySmartPrice, Gizmochina