Oukitel RT7 Titan 5G - pancerny tablet z ogromnym akumulatorem, który wytrzyma ponad 100 dni bez ładowania

Na chińskim rynku istnieje całkiem sporo marek, które nie boją się ryzykować i często wprowadzają do swoich sprzętów interesujące rozwiązania (choć nie zawsze praktyczne). Jedną z nich jest Oukitel, który jest bardziej znany z tworzenia pancernych sprzętów mobilnych. Nie inaczej jest i tym razem. Do oferty producenta zawitał model RT7 Titan 5G, który oprócz swojej wzmacnianej konstrukcji może się poszczyć pojemnym akumulatorem, którego na próżno szukać u rywali.

Zapewne nie raz widzieliśmy już podobne urządzenia, jak tytułowy Oukitel RT7 Titan 5G. Są one bardzo popularne w Państwie Środka, choć w naszym rodzimym kraju także mają całkiem wielu zwolenników. Konstrukcja urządzenia pozwala zanurzyć je na głębokość 1,2 m lub zmierzyć się z pyłem i cięższymi warunkami. Dodatkowo mamy do czynienia z ekranem o wielkości 10,1-cala. Składa się on z panelu IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 px. Do tego sprzęt zasilany jest przez procesor MediaTek Dimensity 720 (wraz z układem graficznym Mali G57 MC3), którego dopełnia 12 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz 256 GB wbudowanej pamięci UFS 2.2. Możemy skorzystać także z łączności Bluetooth 5.1, sieci mobilnej 5G (2 x nano SIM) oraz prawdopodobnie z Wi-Fi (choć nie podano żadnych informacji na stronie).

Oukitel RT7 Titan 5G Procesor MediaTek Dimensity 720

2 x 2 GHz A76 + 6 x 2 GHz A55 Układ graficzny Mali G57 MC3 Wyświetlacz 10,1" IPS, 1920 x 1200 px Pamięć RAM 12 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Łączność 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (?)

GPS, GLONASS, Beidou Aparaty 48 + 20 (Night Vision) + 2 MP Złącza, porty i sloty USB typu C, slot na karty microSD Akumulator 32 000 mAh / 33 W

do 220 godzin rozmów

do 34 godzin ciągłej nawigacji

do 35 godzin odtwarzania wideo

do 2720 godzin w trybie czuwania System Android 13 Dodatkowe informacje IP68, IP69K, MIL-STD-810H Wymiary i waga 249,1 x 167,8 x 19,8 mm, 1200 g (prawdopodobnie) Cena 5100 zł

Otrzymujemy również zestaw 3 kamer, z których jedna pozwala na widzenie w ciemnościach (Night Vision). Nie zabrakło systemów nawigacji satelitarnej oraz slotu na karty pamięci microSD. Za system odpowiadać będzie Android w wersji 13. Czas więc przejść do najważniejszego i najbardziej zaskakującego elementu - akumulatora. Znalazło się tu bowiem ogniwo o zawrotnej pojemności 32 tys. mAh. Według producenta może ono wytrzymać do nawet 111 dni w trybie czuwania oraz maksymalnie 220 godzin ciągłych rozmów. Mimo że całość robi naprawdę spore wrażenie, to gdy pomyśli się o aspekcie naładowania akumulatora po jego rozładowaniu... Do dyspozycji otrzymamy ładowarkę o mocy 33 W. Napełnienie ogniwa zajmie w tym wypadku niemalże wieczność. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, możemy go dokonać na AliExpress. Obecna kwota wynosi 5100 zł, z kolei wysyłka nastąpi 22 sierpnia 2023 roku. Akcesoria takie jak pasek sprzedawane są osobno.

Źródło: Aliexpress@Oukitel