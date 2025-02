Samsung Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra - premiera flagowych tabletów z ekranem Dynamic AMOLED 2X i układem Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy Z Fold5 czy Galaxy Z Flip5 to nie jedyne premierowe produkty Samsunga. Gigant zaprezentował także nową serię flagowych tabletów Tab S9, która liczy sobie w sumie trzy modele: Tab S9, Tab S9+ oraz absolutnie bezkompromisowego Tab S9 Ultra. Względem poprzedników ich specyfikacja została udoskonalona w wielu aspektach, zaczynając od ekranów, kończąc nawet na rysikach. Przejdźmy jednak przez wszystkie elementy po kolei.

Przedsprzedaż tabletów Samsung Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra już się rozpoczęła i potrwa do 10 sierpnia 2023, do godziny 23:59. W jej ramach można otrzymać zwrot na kartę mobilną o wartości 450 zł, możliwy jest także odkup starszego urządzenia przez producenta.

Samsung chwali się, że wszystkie tablety z nowej serii otrzymały ekran Dynamic AMOLED 2X, który ma cechować się dokładniejszymi kolorami oraz płynnym obrazem dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz. Panele te mają zapewnić nie tylko lepsze wrażenia z oglądania treści, lecz również ulepszoną ochronę wzroku. Wszystkie modele Tab S9 zasilane są przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, a więc o moc obliczeniową można być spokojnym. Wart uwagi są również aluminiowe obudowy tabletów, których odporność jest potwierdzona certyfikatem IP68. Wszystkie modele będą posiadały w zestawie ulepszony rysik S Pen, który - co ciekawe - również cechuje się certyfikatem IP68, a poza tym wyróżnia się obustronnym ładowaniem, zwiększoną siłą kliknięcia (ze 160 do 170 g) i pracą ze zwiększonym nachyleniem (z 50 do 60 stopni).

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Ekran 11", Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 12,4", Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 14,6", Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz System Android 13 Grubość i waga 5,9 mm, 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G) 5,7 mm, 581 g (Wi-Fi) / 586 g (5G) 5,5 mm, 735 g (Wi-Fi) / 737 g (5G) Ochrona IP68 Aparat z przodu 12 MP UW 12 MP + 12 MP UW Aparat z tyłu 13 MP 13 MP + 8 MP UW Wersje pamięciowe 8 GB + 128 GB

12 GB + 256 GB 12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB 12 + 256 GB

12 + 512 GB

16 + 1 TB Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Akumulator 8 400 mAh 10 090 mAh 11 200 mAh Ceny 8/128 Wi-Fi - 3999 zł

12/256 W-Fi - 4699 zł

12/512 5G - 5399 zł 12/256 Wi-Fi - 4999 zł

12/512 W-Fi - 5699 zł

12/256 5G - 6399 zł 12/256 Wi-Fi - 5999 zł

12/512 W-Fi - 6699 zł

16/1TB Wi-Fi - 7999 zł

12/512 5G - 7399 zł

16/1TB 5G - 8699 zł

Tablety Samsung Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra wyróżniają się także preinstalowanymi aplikacjami, które docenią głównie twórcy treści czy projektanci. Na pokładzie znajdziemy więc Clip Studio Paint, LumaFusion czy ArcSite. Poza tym producent zapewnia wersje pamięciowe o dwa razy większej pojemności, obsługę kart microSD do 1 TB oraz wsparcie dla standardu eSIM. Produkty charakteryzują się ponadto głośnikami Quad Speakers by AKG i dołączoną klawiaturą/etui Book Cover Keyboard. Przedsprzedaż tabletów już się rozpoczęła i potrwa do 10 sierpnia 2023, do godziny 23:59. W jej ramach można otrzymać zwrot na kartę mobilną o wartości 450 zł, możliwy jest także odkup starszego urządzenia przez producenta. Ceny urządzeń znajdziecie w tabeli powyżej. Dostępne są warianty Wi-Fi oraz 5G.

Źródło: Samsung, PurePC