Samsung 98Q80C - niemal 100-calowy telewizor z ekranem QLED oraz procesorem AI Quantum 4K trafił do sprzedaży

W obecnych czasach chcąc nabyć telewizor do swojego salonu, zazwyczaj decydujemy się na modele 55 lub 65-calowe. Są to jedne z najpopularniejszych wariantów z uwagi na to, że wielkości te zwykle idealnie się komponują z całym pomieszczeniem. Oczywiście osoby, które pragną lepszych wrażeń, są w stanie kupić dużo większe modele, natomiast do tej pory wiązało się to ze złożeniem specjalnego zamówienia. Samsung postanowił to zmienić, oferując model 98Q80C.

Samsung wprowadził do swojej oferty ogromny, 98-calowy telewizor QLED 98Q80C, który ma nam zapewnić niespotykane dotąd wrażenia. Choć w tym wypadku jednym z nich będzie wydatek związany z zakupem.

Propozycja Samsunga wprowadza nowe możliwości dla klientów (choć tylko w teorii), ponieważ tak jak wspomniano we wstępie, aż do teraz nie mogliśmy "ot tak" pójść do sklepu i nabyć niemal 100-calowy telewizor. Podobne wielkości były zazwyczaj zarezerwowane wyłączenie na zamówienie. Wraz z nadejściem modelu 98Q80C nadeszła pewna zmiana. Telewizor Samsunga wyposażony został w 98-calową matrycę QLED o rozdzielczości 3840 x 2160 px oraz częstotliwości odświeżania, która wynosi 120 Hz. Za przetwarzanie obrazu odpowiadać ma neuronowy procesor AI Quantum 4K. Dzięki temu, że działanie układu opiera się również o 20 wielomodelowych sieci neuronowych, skalowanie obrazu do wymaganej rozdzielczości ma wyglądać na ekranie dużo lepiej (tak jak wszystkie inne treści). Wspomnieć można, że sprzęt oferuje wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium Pro, która zapewnia lepszą synchronizację obrazu.

Specyfikacja telewizora Samsung 98Q80C Przekątna 98" Rozdzielczość 3840 x 2160 px Procesor Neuronowy Procesor AI Quantum 4K Typ Matrycy QLED Odświeżanie 120 Hz NVIDIA G-SYNC - AMD FreeSync AMD FreeSync Premium Pro Pokrycie palety kolorów Pantone 100% HDR Quantum HDR+, HDR10+ Złącza 4 x HDMI

2 x USB

1 x CI

1 x wyjście audio cyfrowe (optyczne) Łączność Bluetooth 5.2, Ethernet, Wi-Fi 5 Tuner DTV DVB-T2CS2/HEVC x 2 Głośniki 40 W RMS, Dolby Atmos Waga Z podstawą - 65,8 kg

Bez podstawy - 56,3 kg Wymiary Z podstawą - 2180,6 x 1306,8 x 387,3 mm

Bez podstawy - 2180,6 x 1243,9 x 48,4 mm Standard VESA 600x400 Pobór mocy Normalny - 185 W

Tryb czuwania 0,5 W System Tizen Smart TV Funkcje Ambient+, Wireless Dex, Cloud Service, Google Meet, Muzyczna ściana, Multi View, App Casting, MBR, ConnectShare Cena 29 999 zł

Cały panel obsługuje standard HDR10+, a jego pokrycie palety kolorów Pantone wynosi 100%. Za dźwięk odpowiadają głośniki o łącznej mocy 40 W, które dodatkowo mogą liczyć na technologię Dolby Atmos. Do dyspozycji mamy także dwa tunery DTV, cztery złącza HDMI, dwa porty USB oraz Common Interface (CI). Nie gorzej jest w aspekcie łączności bezprzewodowej, albowiem możemy skorzystać z modułu Wi-Fi 5 lub Bluetooth 5.2. Telewizor działa w oparciu o system Tizen Smart TV, który wyróżnia się całkiem pokaźną funkcjonalnością (jak choćby Wireless Dex). W normalnym trybie urządzenie pobiera 185 W, więc całkiem sporo. Spora jest też jego waga - mamy tu do czynienia z niemal 66 kg sprzętem. Umieszczenie go na docelowym miejscu w pojedynkę może być wyzwaniem. Natomiast z pewnością o wiele większym będzie wydatek rzędu 30 tys. zł. Tak więc pomimo że TV jest dostępny do kupienia dla każdego konsumenta, to póki co nadal jest na tyle kosztowny, że niewiele osób będzie mogło sobie na niego pozwolić.

Źródło: Samsung