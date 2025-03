FOSSiBOT F102 - pancerny smartfon, któremu niestraszne są ciemności oraz trudne warunki w terenie

FOSSiBOT to chińska marka, która na rynku istnieje od dość niedawna, albowiem została założona w lipcu 2022 roku. Mimo że działalność firmy skupia się głównie wokół energii odnawialnej (panele słoneczne i stacje zasilania), to przedsiębiorstwo ma na koncie całkiem ciekawe urządzenia mobilne. Smartfon z oznaczeniem F101 oferował głośnik o dość sporej mocy 123 dB. Teraz FOSSiBOT wprowadza F102 - sprzęt, który wyróżnia się pokaźnych rozmiarów... "lampą".

Rynek chińskich smartfonów pełen jest oryginalnych rozwiązań. Kolejnym z nich jest FOSSiBOT F102, który może posłużyć nam za latarkę o całkiem sporej mocy.

Wzmacniana konstrukcja urządzenia w głównej mierze wyróżnia się sporej wielkości "lampą", w skład której wchodzi 300 diod LED zdolnych świecić z mocą 495 lumenów (3 W). Producent dodał również odpowiednie tryby (np. SOS), które mają pomóc w awaryjnych sytuacjach. Jest to dość ciekawe rozwiązanie i z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Tym bardziej że spotkamy się tu z wodo- i pyłoszczelnością. Sam akumulator też robi wrażenie - umieszczone zostało bowiem ogniwo o pojemności 16500 mAh, które naładujemy z mocą 33 W. Smartfon zapowiada się wręcz idealnie na dłuższe pobyty na łonie natury lub wycieczkę w góry. Reszta specyfikacji także nie jest rozczarowująca. Sercem sprzętu jest procesor ze średniej półki - MediaTek Helio G99. Wspiera go układ graficzny Mali-G57 MC2, 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz 256 GB pamięci flash UFS 2.2. Do tego mamy ekran o przekątnej 6,58", na który składa się panel IPS o rozdzielczości FHD+ oraz odświeżaniu wynoszącym 120 Hz.

FOSSiBOT F102 Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 (1000 Mhz) Ekran 6,58" IPS 2408 x 1080 px, 120 Hz

401 PPI, 20:9, 500 nitów Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X (2133 MHz) Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Aparaty Przód - 32 MP (Sony IMX616)

Tył - 108 + 20 (Night Vision) + 5 MP Norma IP IP68 / IP69K NFC Tak Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5, 4G LTE

GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Porty, złącza i sloty USB typu C, slot na karty pamięci microSD (do 2 TB) Akumulator 16500 mAh, 33 W Wymiary i waga 172,3 x 82,6 x 25,6 mm, 492 g Dodatkowe informacje Lampa (300 diod LED) 3 W / 495 lumenów

MIL-STD-810H System operacyjny Android 13 Cena 1500 zł

Na pokładzie znajdziemy 108 MP aparat główny, 20 MP jednostkę z trybem Night Vision (noktowizor) oraz 5 MP makro. Przednia kamera to z kolei Sony IMX616 (32 MP). Do dyspozycji oczywiście otrzymamy także moduły Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5 - zabrakło jednak obsługi 5G. FOSSiBOT F102 pracuje w oparciu o system Android 13. Tak naprawdę największym minusem, który ma szansę wyjść na jaw trakcie, może być właśnie oprogramowanie. Co prawda nie ma co skreślać każdego chińskiego producenta smartfonów, jednak dobrze wiemy, jak ten aspekt potrafi wyglądać w praktyce. Warto więc poczekać na opinie pierwszych nabywców. Obecnie na Aliexpress trwa przedsprzedaż (premiera 21 sierpnia 2023 r.), a sam smartfon został wyceniony na niecałe 1500 zł.

Źródło: FOSSiBOT