Blackview N6000 - maleńki smartfon, który zmieści się w każdej dłoni. Na dodatek bez problemu zniesie trudne warunki

Od czasu pojawienia się pierwszych smartfonów, jedna z największych zmian zaszła w rozmiarze stosowanych wyświetlaczy. Obecnie niemal 7-calowy ekran w dłoni nie jest niczym nadzwyczajnym i większość ludzi na co dzień korzysta właśnie z takich rozwiązań. Jednak dla części osób takie urządzenia są dość niewygodne, a przez to również niepraktyczne. Producenci zdają sobie z tego sprawę, więc przygotowują mniejsze sprzęty. Do ich grona dołączył właśnie smartfon Blackview N6000.

W ofercie chińskiej firmy Blackview pojawił się bardzo interesujący smartfon o nazwie N6000. Urządzenie mimo swoich małych rozmiarów może się pochwalić sporą wytrzymałością oraz całkiem wydajnymi podzespołami.

Zapewne większość z nas zna choć jedną osobę, dla której obecne smartfony są po prostu zbyt wielkie. Oczywiście jest to wyłącznie kwestia osobistych preferencji, natomiast o skali "problemu" mogą świadczyć produkowane mniejsze smartfony, takie jak ASUS ZenFone 10 czy też Apple iPhone SE. Na tym małym rynku znalazł się również Blackview N6000. Oprócz swojego niewielkiego rozmiaru urządzenie charakteryzuje się sporą wytrzymałością. Wszystko dzięki wzmocnionej konstrukcji, która dodatkowo spełnia normy IP68 i IP69K oraz standard militarny MIL-STD 810H. Sam wyświetlacz to 4,3-calowy panel IPS o rozdzielczości 1200 x 540 px, który jest dodatkowo chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Na pokładzie znajdziemy także 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci flash w standardzie UFS 2.1

Specyfikacja smartfona Blackview N6000 Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,2 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Wyświetlacz 4,3" IPS 1200 x 540 px, 60 Hz

Corning Gorilla Glass 5 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.1 Aparat tylny 48 MP (Samsung ISOCELL GM2), OIS, AF Aparat przedni 16 MP (SK Hynix HI-1634Q) Akumulator 3880 mAh, 18 W Łączność Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5, 4G LTE

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Certyfikaty i normy IP68, IP69K, MIL-STD 810H Złącza, porty i slotu USB typu C 3.0 Wymiary i waga 133 x 65,25 x 18,4 mm, 208 g System DokeOS 3.1 (Android 13) Cena 1279 zł

Za procesor odpowiada MediaTek Helio G99, a jego wsparciem jest układ graficzny Mali-G57 MC2. Pod względem aparatów również nie jest źle: z tyłu spotkamy się z 48 MP jednostką od Samsunga (ISOCELL GM2), która wspierana jest przez optyczną stabilizację obrazu, natomiast z przodu ulokowano kamerę 16 MP. Akumulator to solidne (jak na te wymiary) ogniwo 3880 mAh, które obsługuje ładowanie o mocy 18 W. Nie zabrakło także modułów łączności Wi-Fi 5, Bluetooth 5 czy też NFC oraz większości nowych systemów nawigacji satelitarnej. Na pochwałę zasługuje też fakt, że producent zastosował złącze USB typu C w wersji 3.0. System to Android 13 z autorską nakładką DokeOS 3.1. Smartfon ma wymiary 133 x 65,25 x 18,4 mm przy wadze 208 g. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, powinniśmy się udać na oficjalny sklep Blackview w serwisie Aliexpress. Obecna cena to 1279 zł.

Źródło: Aliexpress