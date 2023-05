Blackview przygotowuje się do wprowadzenia flagowego telefonu BV9300 oraz wygodnych słuchawek AirBuds 10 Pro. Blackview BV9300 to ciekawe urządzenie z rewolucyjnym dalmierzem laserowym, latarką, 21 GB RAM, 256GB ROM, ośmiordzeniowym procesorem Helio G99, baterią 15080 mAh oraz aparatami 50MP+32MP z algorytmem ArcSoft 3.0. Lista przełomowych modernizacji w zakresie wytrzymałości, płynności, baterii, aparatu i systemu operacyjnego sprawia, że Blackview BV9300 jest idealnym wyborem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Słuchawki AirBuds 10 Pro wyposażono w zaawansowane technologie komunikacyjne i mają otwartą konstrukcję, dzięki czemu zapewniają entuzjastom biznesu, rozrywki i sportu najwyższy komfort, niezrównaną jakość dźwięku i wyjątkowy wygląd.

Blackview prezentuje nowy smartfon Blackview BV9300 Rugged oraz wysokiej klasy słuchawki douszne AirBuds 10 Pro.

Blackview BV9300 posiada innowacyjny dalmierz laserowy, który może mierzyć odległość do 40 metrów, dokonując tego z imponującą dokładnością 1 mm i szybkim czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,3 sekundy. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiar długości podczas dekoracji wnętrz i instalacji mebli, czy też o pomiar bezpiecznych odległości podczas sportów ekstremalnych na świeżym powietrzu lub w sytuacjach zagrożenia pożarem, Blackview BV9300 jest dobrze przystosowany do takich zastosowań. Wystarczy nacisnąć przycisk skrótu, aby szybko uzyskać dostęp do dalmierza i rozpocząć pomiar. Stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkownika i praktyczność, Blackview BV9300 jest idealnym wyborem dla każdego, kto potrzebuje szybko i dokładnie mierzyć odległości w każdych warunkach.

Blackview rozumie potrzeby użytkowników podczas podróży w terenie lub pracy w garażu, dlatego BV9300 w wersji standardowej wyposażony jest w latarkę o mocy 100 lumenów. Ta latarka może oświetlić do 10 metrów naprzód, niezależnie od tego czy chodzi o eksplorację trasy, poszukiwanie zagubionych przedmiotów, nocne wędkowanie czy biwakowanie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, użytkownicy mogą używać latarki do uproszczenia komunikacji na odległość, wysyłając sygnały podobne do kodu Morse'a. Alternatywnie, użytkownicy mogą używać wbudowanego trybu stroboskopowego SOS latarki do wysyłania sygnału ratunkowego, szybko powiadamiając ratowników lub pobliskich ludzi o potrzebie pomocy w nagłych wypadkach. Blackview BV9300 posiada 256 GB magazyn danych, a dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej miejsca, oferuje również do 1TB rozszerzalnej pamięci.

Blackview BV9300 ma również wbudowany karabińczyk na smycz, który umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do telefonu, a jednocześnie zapobiega jego upuszczeniu lub zgubieniu podczas aktywności na świeżym powietrzu. Urządzenie może się również pochwalić certyfikatem wojskowym MIL-STD-810H, klasami wodoodporności IP68 i IP69K oraz ekranem chronionym szkłem Corning Gorilla Glass 5. Zapewnia to niezawodne i trwałe działanie w trudnych warunkach, takich jak lasy deszczowe czy pustynie. Dzięki BV9300 użytkownicy mogą być pewni, że telefon jest zawsze w zasięgu ręki. Aby zapewnić doskonałe wrażenia z użytkowania, niezależnie od tego czy chodzi o gry, streaming czy codzienną pracę, Blackview BV9300 wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99. Maksymalne taktowanie SoC wynosi 2.2GHz, a smartfon posiada też do 21 GB RAM i funkcję Atomic Memory, zwiększającą ogólną płynność o 50%. Potwierdza to wynik benchmarka Antutu wynoszący 353,283 punktów.

BV9300 wyposażono w dwukomorową baterię o pojemności 15080 mAh i funkcję szybkiego ładowania (33 W). Czas czuwania może trwać do 1828 godzin, co odpowiada podróży obejmujących do 8000 km, takich jak wzdłuż obwodów Euro, Azji, Afryki lub Ameryki. Wszystko bez niepokoju o baterię. Dodatkowo, nawigacja i kompas oferują ciągłą pracę do 575 godzin, podczas gdy czas nieprzerwanego połączenia awaryjnego wynosi do 84 godzin, a latarka może działać przez 59 godzin. Nawet w jaskiniach, lasach deszczowych lub podczas nagłych wypadków, BV9300 zapewnia niezawodne wsparcie dla poszukiwaczy przygód i entuzjastów outdooru. Ulepszony „tryb rękawiczek” zapewnia użytkownikom obsługę BV9300 z wysoką czułością nawet w ekstremalnie zimnych warunkach -30°C/-22°F i podczas noszenia grubych rękawic. Dodatkowo, 6,7-calowy wyświetlacz 2,3K obsługuje dynamiczną częstotliwość odświeżania 120Hz i 10-punktowy dotyk, zapewniając płynniejsze wrażenia podczas uruchamiania i przełączania między aplikacjami. Za wysokiej jakości dźwięk odpowiada duży głośnik Smart-PA Box.

BV9300 jest wyposażony w przednią kamerę Samsung o rozdzielczości 32MP i tylną kamerę Samsung o rozdzielczości 50MP, a także w technologię True Tone i Tetrapixel, zapewniającą jaśniejsze zdjęcia w słabym oświetleniu i wyraźniejsze obrazy w jasnym otoczeniu. Dzięki dużej 1/2,8-calowej matrycy, do aparatu może dostać się więcej światła, co zwiększa ogólną czułość o 25%. Niezależnie od tego, czy użytkownicy podróżują, robią zdjęcia w nocy, uczestniczą w imprezach, czy też po prostu prowadzą codzienne życie, BV9300 uchwyci wspomnienia w najbardziej realistyczny sposób. Co więcej, BV9300 jest napędzany przez zaawansowane algorytmy ArcSoft 3.0 i posiada szereg innowacyjnych funkcji, w tym „wypełniające” twarz w słabo oświetlonych warunkach, 120° perspektywę, ultramakro, tryb portretowy, 360° panoramę i rejestruje wideo w 2K. Co więcej, BV9300 oferuje wyjątkowy stosunek jakości do ceny, co czyni go idealnym wyborem dla konsumentów, którzy chcą mieć wytrzymały telefon z potężnym, wszechstronnym aparatem bez konieczności rozbijania banku.

BV9300 jest wyposażony w zupełnie nowy system DokeOS 3.1 oparty na Android 12, który ma kilka samodzielnie opracowanych trybów dla różnych scenariuszy. Tryb Skupienia umożliwia użytkownikom zablokowanie wszystkich zewnętrznych powiadomień, tryb Zdrowia pozwala śledzić metryki (kroki, kalorie, czas lub odległość marszu), a Cold Room tymczasowo zamraża rzadziej używane aplikacje. Wraz z Blackview BV9300 pojawią się nowe słuchawki AirBuds 10 Pro, wykonane w przyjemnym dla oka wzornictwie, zaawansowaną przesyłania dźwięku, dynamicznym dużym przetwornikiem φ16.2mm, redukcją szumów ENC i baterią 550 mAh. Technologia ta umożliwia użytkownikom słuchanie krystalicznie czystego dźwięku bez konieczności wkładania wkładek do kanału słuchowego. W połączeniu z ergonomicznymi zaczepami, lekką konstrukcją o wadze zaledwie 9,8 g i przyjaznym dla skóry materiałem TPU, użytkownicy mogą nosić AirBuds 10 Pro przez dłuższy czas bez uczucia dyskomfortu.

AirBuds 10 Pro wykorzystują duże przetworniki φ16.2mm, pracując w zakresie częstotliwości 20Hz~20kHz oraz dekodery audio SBC i AAC. Niezależnie od tego, czy użytkownicy słuchają rocka, popu, muzyki klasycznej czy hip-hopu i R&B, AirBuds 10 Pro dostarczają świetnie brzmiących basów, wyraźnych średnich tonów i czystych wysokich tonów. Dodatkowo AirBuds 10 Pro wyposażono w technologię redukcji szumów ENC, dzięki czemu użytkownicy mogą prowadzić krystalicznie czyste rozmowy nawet w najbardziej ruchliwych lub cichych miejscach. AirBuds 10 Pro posiadają wbudowaną baterię, która zapewnia do 36 godzin odtwarzania muzyki, gdy jest używana z etui do ładowania, a także do 6,5 godziny odtwarzania muzyki i 4,1 godziny czasu rozmowy na jednym pełnym ładowaniu. AirBuds 10 Pro obsługuje Bluetooth 5.2 o zasięgu do 10 metrów, a dodatkowo mogą pochwalić się wodoodpornością na poziomie IP68 i IP69, niezawodnie chroniąc przed zachlapaniem, lekkim deszczem i potem.

Blackview BV9300 i AirBuds 10 są teraz dostępne w specjalnej cenie, która wynosi odpowiednio 191,99 i 25,99 dolarów, a cena może być jeszcze bardziej przystępna po zastosowaniu kuponów rabatowych. Ta niesamowita oferta będzie dostępna tylko przez 5 dni, począwszy od 10 do 14 maja 2023 roku. Nie czekaj, skorzystaj z tej ograniczonej czasowo oferty i zdobądź swoje ręce na tych wyjątkowych produktach już teraz!

Źródło: Blackview