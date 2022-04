Google Wallet powróci jako kompleksowe narzędzie do zarządzania kartami płatniczymi, biletami oraz karnetami

Wygląda na to, że gigant z Mountain View przygotowuje się do powrotu usługi Google Wallet. Ta miałaby być „jedynie” integralną częścią Google Pay, natomiast jej możliwości w istotny sposób wpłyną na sposób użytkowania smartfonów. W zasadzie będziemy mieli do czynienia z bezpośrednią konkurencją dla Apple Pay. Jeśli twórcy zadbają o odpowiednią dostępność rozwiązania oraz zachęcą do niego partnerów, nowość może przyćmić walory narzędzia firmy z Cupertino. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu zdradzające szczegóły interfejsu Google Wallet. Możemy więc oczekiwać wielkiego powrotu usługi, która jako samodzielny byt, została uśmiercona w 2018 roku. Co dokładnie wiemy o zmianach związanych z cyfrowym portfelem?

W styczniu Google poinformowało o planach budowy kompleksowego portfela cyfrowego, który miałby trafić do smartfonów pracujących pod kontrolą Androida. Dzięki zrzutom ekranowym udostępnionym przez Mishaala Rahmana możemy zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami i możliwościami oferowanymi przez nadchodzącą, odświeżoną wersję Google Wallet. Usługa miałaby stanowić swoisty hub, w ramach którego użytkownik mógłby spiąć karty płatnicze, karty lojalnościowe, bilety lotnicze oraz bilety na seanse w kinie. Oczywiście są to tylko przykłady. Co ciekawe, karnety i bilety będą pobierane bezpośrednio z konta Gmail.

Możemy więc założyć, że Google Wallet będzie tak naprawdę jednym z elementów Google Pay. Sposób realizacji płatności nie zostanie zmieniony, może poza kwestią interfejsu. Istotą jest tu opracowanie cyfrowego portfela, który uwolni użytkowników od noszenia fizycznych kart lub stosowania aplikacji firm trzecich. Ma to oczywiście sporo sensu. Jestem zwolennikiem kompletnych rozwiązań, w ramach których oferowane są możliwości o zbliżonej charakterystyce. Jestem przekonany, że podczas potencjalnej prezentacji nowości na Google I/O 2022 zostaną ujawnione nieznane jeszcze informacje o Google Wallet.

Here's a look at what could be the new "Wallet" interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa