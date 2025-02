God of War Ragnarök - nowe potencjalne informacje związane z serią od studia Santa Monica. Może się pojawić pół-sequel

Najnowszy jak dotąd tytuł z Kratosem i jego synem w rolach głównych zgodnie z oczekiwaniami odniósł ogromny sukces, stając się jednym z dwóch największych hitów zeszłego roku, tuż obok Elden Ring. Stosunkowo szybko fani zaczęli się zastanawiać nad ewentualną kontynuacją. Zakończenie przyniosło bowiem sporo rozstrzygnięć, ale i kilka znaków zapytania. Wciąż nie znamy żadnych konkretów, ale z drugiej strony co rusz pojawiają się nowe przypuszczenia.

Pewien informator o pseudonimie ViewerAnon odniósł się do publikacji na IGN, gdzie zasugerowano, jakoby studio Santa Monica miało pracować nad jakiegoś rodzaju kompromisem: nie byłaby to duża, pełnoprawna kontynuacja, ale coś mniejszego. Stwierdził on, iż deweloperzy rzekomo rzeczywiście chcą w ten sposób wprowadzić pomost pomiędzy większymi odsłonami - nad którymi pracuje się znacznie dłużej. Aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, czy będziemy mieli do czynienia z DLC do God of War Ragnarök, czy jakiegoś rodzaju "pół-sequelem".

Wydaje się, że w podobnym wypadku moglibyśmy otrzymać produkt zbliżony do Uncharted: Lost Legacy. Tytuł ten miał znacząco mniejszą zawartość niż czwarta część kultowej serii, dodając historię pobocznych bohaterów gdzieś w uniwersum. W ten sposób Naughty Dog sprezentowało fanom rozgrywkę w świecie Nathana Drake'a, choć trzeba przyznać, że Lost Legacy było w najlepszym razie przyjemnym, acz mało ambitnym kilkugodzinnym doświadczeniem. Kto wie zatem, może w przyszłości pojawi się np. epizod z życia Sindriego po fabule z podstawki?

IGN's bang-on here - this is how you cut the gap between releases while also maybe letting greener teams work on the half-sequel with established tools and support. Santa Monica Studio's working on new GOD OF WAR stuff and I wonder whether it will be RAGNAROK DLC or a half-sequel https://t.co/MxXUyNUvKT