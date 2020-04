Gmail blokuje złośliwe e-maile o COVID-19. Ich ilość jest ogromna

Ludzkie charaktery i reakcje na zagrożenie są różne. W obliczu pandemii jedni upadają nie tylko ekonomicznie, ale i psychicznie (czego w następstwie trudno uniknąć), zaś drudzy nie przestają główkować i chętnie tworzą kolejne interesy, by nie zostać przez koronawirusa pokonanym finansowo. Kłopot w tym, że owe interesy nie zawsze są legalne, a przynajmniej etyczne. Okazuje się bowiem, że w ostatnich tygodniach świat obiega szalona liczba złośliwych wiadomości e-mail, dotyczących pozornie koronawirusa. Jak czytamy w oficjalnej notce Google, usługa Gmail blokuje aż 18 milionów takich elektronicznych wiadomości dziennie. Wydaje się to dużo, jednak ilość wszystkich blokowanych, potencjalnie niebezpiecznych wiadomości e-mail jest jeszcze większa.

Gmail blokuje dziennie aż 18 milionów złośliwych wiadomości e-mail dotyczących rzekomo koronawirusa. Szacunkowo jest to jednak tylko 20% wszystkich (pozawirusowych) potencjalnie szkodliwych wiadomości zawierających w sobie często tzw. scam czy linki prowadzące do oprogramowania spyware / malware itp. 18 milionów e-maili to ogrom, ale wiadomości z koronawirusem w treści na tym się nie kończą. Dochodzi do tego bowiem jeszcze klasyczny koronawirusowy SPAM, w ilości następnych 240 milionów e-maili dziennie.

Choć algorytmy Google radzą sobie nieźle z wyłapywaniem takich fałszywych e-maili, to wiele z nich wciąż "prześlizguje się" weryfikacji i trafia do naszych folderów odbiorczych. Często są to wiadomości, w których nadawca podszywa się pod Światową Organizację Zdrowia (WHO), prosząc ludzi chociażby o darowizny w e-walucie Bitcoin. Google zauważa, że część e-maili zawierających złośliwe odnośniki została tylko lekko zmieniona, by trafić w koronawirusowe okoliczności, gdyż ostatecznie i tak prowadzi do znanych już robaków czy wirusów. Oficjalną notkę Google na ten temat w języku angielskim, możecie znaleźć TUTAJ.

Źródło: Google