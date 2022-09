Genesis Radon 800 - ultralekkie słuchawki dla graczy z systemem 7.1 i zestawem przewodów (w tym 3,5 mm audio jack)

Marka Genesis zaprezentowała właśnie nowe przewodowe słuchawki gamingowe Radon 800. Wyróżniają się one przede wszystkim niską wagą, wynoszącą zaledwie 159 gramów. W przeciwieństwie do innych tego typu urządzeń, muszle słuchawek Radon 800 są dość niewielkie, jednak ze spokojem zakrywają małżowinę. Szczegółów o tej konstrukcji dowiecie się od nas już na dniach, jako że urządzenie trafiło na nasz redakcyjny warsztat, a teraz zerknijmy na jego specyfikację oraz cenę.

Słuchawki Genesis Radon 800 cechują się klasycznym pasmem przenoszenia na poziomie 20 - 20000 Hz. Zostały one przy tym wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm, cyfrowy system przestrzenny 7.1, a także odpinany mikrofon o czułości -42 dB. Co ciekawe, w zestawie znajdziemy dwie pary nauszników (materiałowe i z ekoskóry) oraz przewód USB-C do USB-A. To jednak nie wszystko, bo producent dorzuca także przewód zakończony złączem 3,5 mm jack, dzięki czemu ze słuchawek skorzystamy nie tylko przy komputerze, ale także podpinając je pod konsole jak np. Nintendo Switch.

Nowy headset posiada czerwone podświetlenie LED (loga producenta na klapach) oraz zestaw przycisków do regulacji głośności i wyciszenia mikrofonu, które zostały umieszczone na lewej słuchawce. Wracając jeszcze na chwilę do zestawu - znajdziemy w nim także materiałowe etui do przenoszenia słuchawek oraz adapter rozdzielający przewód zakończony złączem 3,5 mm jack na dwa takie złącza (oddzielnie pod słuchawki i pod mikrofon). Urządzenie wyceniono na 249 złotych, a w sklepach ma pojawić się już w najbliższych dniach.

Źródło: Genesis