SONY wprowadza nakładkę z ekranem OLED na pada DualShock 4

Sony zapowiedziało właśnie nowe akcesorium, które dodaje dwa konfigurowalne przyciski do kontrolera DualShock 4. Nazwa tego gadżetu to po prostu Back Button Attachment i składa się na niego wyraźny wyświetlacz OLED oraz dwa przyciski, które dzięki wspomnianemu wyświetlaczowi możemy programować w locie (czyli bez konieczności wchodzenia do menu konsoli). Gadżet jest w stanie przechowywać w pamięci do trzech unikalnych schematów sterowania, zaś Sony zaświadcza, że rozwiązanie to będzie działać nie tylko ze wszystkimi grami na PlayStation 4, ale także z grami rozszerzonej rzeczywistości, czyli PlayStation VR. Akcesorium zadebiutuje w USA dokładnie 23 stycznia w cenie 30 dolarów.

Back Button Attachment to akcesorium na które składa się wyświetlacz OLED oraz dwa przyciski, które dzięki wspomnianemu wyświetlaczowi możemy programować w locie.

Kolejnym dodatkiem, który otrzymamy wraz z urządzeniem Back Button Attachment jest możliwość podłączenia przewodowo słuchawek, jako że gadżet wyposażono w 3,5-milimetrowy port jack. Trzeba przyznać, że Sony dość późno wypuszcza taki dodatek, zważywszy na nadchodzącą konsolę następnej generacji (więcej informacji -> PlayStation 5 - Pojawiły się zdjęcia i nowe szczegóły o devkitach).

Być może jednak jest to pewnego rodzaju test na to, czy rozwiązanie się sprawdzi, by ewentualnie zaimplementować je w nowej wersji kontrolera. Aczkolwiek na patent, który widzieliśmy przed miesiącem (PlayStation 5 - nowy patent pokazuje odświeżony pad DualShock 5) nie składa się żaden z takich własnie, dodatkowych elementów. W Europie gadżet pojawi się dokładnie 14 lutego 2020, czyli w kilkanaście dni po amerykańskiej premierze. Poniżej wrzucam już oficjalny film, pokazujący możliwości nakładki.

Źródło: Sony