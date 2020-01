Alienware Concept UFO – przenośny komputer jak Nintendo Switch

Wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego, firma DELL zaprezentowała coś, co z pewnością wyróżnia się na targach CES. Nie jest to bowiem kolejny laptop czy monitor, a przenośne PC, czy też (jak kto woli) handheld z możliwościami komputera. Urządzenie Alienware Concept UFO jest dopiero prototypem, ale już teraz nietrudno zauważyć, że do złudzenia przypomina uberpopularną konsolę Nintendo Switch. Marka DELL pokazując swój nowy gadżet między wierszami daje znać, że "nie kręci" jej całe to streamowanie gier i wciąż stawia na bardziej konserwatywne rozwiązania (nic dziwnego, bo przecież na streamingu marki produkujące hardware raczej nie zarobią). Przyjrzyjmy się bliżej ewentualnemu rywalowi Nintendo.

Alienware Concept UFO to przenośne PC, czy też (jak kto woli) handheld z możliwościami komputera. Na targach CES można było na nim odpalić chociażby Mortal Kombat 11.

Alienware Concept UFO to 8-calowy wyświetlacz z dodatkiem odczepianych bocznych kontrolerów (skojarzenia z Joy-Con wskazane). Po odczepieniu ich od ekranu, można złączyć je razem (poprzez jeszcze jeden element łączący), tworząc tym samym swego rodzaju pad. Na odwrocie modułu z wyświetlaczem umieszczono "stopkę", aby można było wygodnie postawić go np. na biurku, bez konieczności dokupywania akcesoriów. Bez zaskoczenia - urządzenie można również podczepić pod większy ekran taki jak telewizor czy monitor.

To co do tej pory wiadomo to fakt, iż używany do prezentacji prototyp, na którym odwiedzający stanowisko mogli zagrać w różne pecetowe gry (chociażby w Mortal Kombat 11), pracował w oparciu o procesor Intel 10. generacji. Nie wykluczone jednak, że urządzenie będzie dostępne również w wariancie z układem AMD. Osoby, które miały już bezpośrednio do czynienia z urządzeniem twierdzą, że zaimplementowano w nim wyjątkowo wygodne gałki analogowe i przyciski, a także że 8 cali w porównaniu z 6,2-cali od Nintendo, to dobry kierunek.

Źródło: Tomshardware