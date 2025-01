Futurystyczne auta o krok bliżej. MediaTek i NVIDIA stworzyli nowe układy, które oferują sztuczną inteligencję, Ray Tracing i DLSS

Aktualnie postęp technologiczny widoczny jest najbardziej w segmencie chatbotów, a także generatorów obrazów i wideo, natomiast różne usługi związane z „AI” wkraczają także do nowoczesnych samochodów, dzięki czemu zyskują one bardziej futurystyczne możliwości. Za wydajność i funkcjonalność wielu takich aut odpowiadać będą nowe chipy, które stworzył MediaTek, współpracując z NVIDIĄ. Mowa o czterech nowych modelach z serii MediaTek Dimensity Auto Cockpit.

Do samochodowych układów z rodziny MediaTek Dimensity Auto Cockpit dołączają cztery nowe jednostki. Wyróżnia je integracja z systemem oraz technologiami od NVDII. Zaskakujące jest jednak to, że mowa o takich rozwiązaniach jak Ray Tracing, czy też DLSS.

Najnowsze chipy, które znajdą zastosowanie w autach przyszłości, to MediaTek Dimensity Auto Cockpit CX-1, CY-1, CM-1 i CV-1 (analogicznie pierwszy model ma trafić do segmentu premium, a ostatni do samochodów z podstawową funkcjonalnością). Jednostki oparte są na architekturze ARMv9-A i wykonano je w 3 nm procesie technologicznym. Są one zintegrowane z układami graficznymi od NVIDII, które oferują wsparcie dla technologii Ray Tracingu oraz DLSS 3. Spotkamy w nich także akceleratory NVIDIA DLA (Deep Learning Accelerator), które będą miały za zadanie obsługiwać chatboty, czyli duże modele językowe (LLM). Nie zabraknie również nowych standardów łączności, takich jak Wi-Fi 7 i 5G, czy też obsługi systemów nawigacji satelitarnej. Wszystko funkcjonuje w oparciu o system NVIDIA DRIVE OS.

Wykorzystaniem układów będą więc nie tylko usługi związane ze „sztuczną inteligencją”, ale także rozgrywka w produkcje z segmentu AAA. Otrzymamy również dostęp do przesyłania filmów i innej zawartości na wbudowane w samochodzie wyświetlacze. Wśród dodatkowych opcji znajdzie się poprawa dźwięku i wizerunku podczas wideokonferencji, czy też bezdotykowa obsługa samochodu poprzez komendy głosowe. Z chipami zintegrowano procesor DSP, a przy okazji mogą one obsługiwać wszystkie dostępne kamery. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że już obecna technologia pozwala tworzyć samochody, jakie do tej pory mogliśmy zobaczyć jedynie w kinie. Z biegiem lat zapewne wszystko rozpowszechni się jeszcze bardziej, choć do tej wizji z pewnością pozostało „trochę” czasu.

