Epic Games zaprezentowało listę darmowych gier na drugą połowę lutego. Trzy odsłony Fallouta w drodze

Mijają lata, a na Epic Games Store wciąż przybywa kolejnych darmowych tytułów do ogrania. Co jasne, nie w każdym tygodniu (a nawet miesiącu) pojawiają się wielkie hity ostatnich lat, ale mimo wszystko warto jest obserwować trend. Dzięki temu od czasu do czasu zgarniemy jakąś porządną, stosunkowo nową grę, albo po prostu złapiemy okazję na nadrobienie starego hitu. Niedługo dojdzie do tej drugiej sytuacji, i to w całkiem niezłej liczbie.

Pomiędzy 22 a 29 lutym w darmowej ofercie platformy Epic Games Store pojawią się dwie pierwsze odsłony Fallouta oraz o wiele mniej cenione, acz całkiem popularne Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Na razie jeszcze przez niespełna tydzień pobrać można Dakar Desert Rally - rajdową studia Saber Proto, która może robić niemałe wrażenie rozmiarami, ale jakością już nie do końca. 22 lutego zaś wejdą trzy znacząco bardziej cenione tytuły. Pod kątem ceny nie jest to co prawda nie wiadomo jaka rewelacja, a przynajmniej dwie z trzech propozycji pojawiają się dość często przy różnego rodzaju promocjach i darmówkach od konkurencji, ale kto chce mieć te części w jednym miejscu, zaoszczędzi te kilkadziesiąt złotych.

Pod kątem jakościowym zdecydowanie górują Fallout oraz Fallout 2. Wypuszczone na rynek w latach 1997-98 bezapelacyjnie zdominowały rynek, rewolucjonizując przy tym gatunek. Choć pod kątem audiowizualnym strasznie się już zestarzały, do dziś ze świecą szukać gier RPG z tak gigantyczną swobodą działania tudzież klimatem postapokaliptycznego świata (szczególnie mowa o "dwójce", znacznie poszerzającej możliwości). Ale jest też Fallout Tactics: Brotherhood of Steel studia Micro Forte, kosztujące już na takim Steamie ponad cztery dychy. To nieźle przyjęta poboczna historia w uniwersum serii - tym razem w sosie turowej strategii z elementami RPG. Jak z nazwy wynika, pokierujemy członkami Bractwa Stali, słynnego militarnego ugrupowania.

Źródło: Epic Games Store