Epic Games Store rozdaje dwie nowe gry w darmowej ofercie. Do wzięcia Castlevania Anniversary Collection i Snakebird

I ciąg dalszy ofert ze sklepu Epica. Ostatnie miesiące były dość specyficzną mieszanką różnych gatunków z jeszcze różniejszych okresów. Pojawiały się zatem klasyki z Fallout Collection na czele, ale i pozycje z ostatnich lat, w tym Football Manager, Marvel's Midnight Suns, poprawione po wielu update'ach The Callisto Protocol, czy niedawno Ghostwire: Tokyo. W przeciągu najbliższego tygodnia ponownie danie główne stanowi zaś klasyk.

Aż do 21 listopada do godziny 17:00 czasu polskiego na Epic Games Store można nabyć Castlevania Anniversary Collection oraz Snakebird Complete.

Nie tak dawno dostaliśmy Dominus Collection, a teraz fani serii Castlevania mogą sobie nadrobić za darmo inny klasyczny pakiet. Z okazji 50-lecia Konami w 2019 roku wypuszczono zestaw ośmiu tytułów z serii traktującej o wojnie rodu Belmontów z potężnym Draculą. Konkretnie w skład wchodzi pierwsza Castlevania wespół z kontynuacją z podtytułem Simon's Quest i trzecim Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, po raz pierwszy w anglojęzycznej wersji Kid Dracula, a na deser History of Castlevania - Book of the Crescent Moon w ramach zwieńczenia kolekcji dla fanów.

Poza mrocznymi, gotyckimi klimatami z Epic Games Store zgarniemy również inny pakiet, ale o zupełnie odmiennym klimacie. W Snakebird od studia Noumenon Games kierujemy, jak z samej nazwy wynika, wężowym ptakiem, któremu pomagamy wyjść z wypełnionych łamigłówkami plansz (łącznie ponad 120 poziomów). Klasyczne odsłony dostały specjalne funkcje sprawiające, że rozgrywka jest nieco przystępniejsza, a poziomy trudności opracowano tak, by swoje miejsce znaleźli gracze o różnym stopniu zaawansowania.

Źródło: Epic Games Store