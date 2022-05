Embracer Group potwierdza przejęcie studiów Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix Montreal

W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy świadkami naprawdę sporych przejęć w branży gier wideo - głównym motorem napędowym był Microsoft, który najpierw przejął ZeniMax (a więc również Bethesdę oraz wszystkie należące do przedsiębiorstwa studia), a obecnie jest w trakcie przejęcia Activision Blizzard, czyli jednej z największych korporacji w branży gier. Początek maja przynosi nam kolejną zaskakującą informację, ale tym razem nie jest ona związana ani z Microsoftem ani z Sony. Jedno z największych przedsiębiorstw branży elektronicznej - grupa Embracer - poinformowała o nawiązaniu porozumienia z firmą Square Enix Holdings, na mocy której pierwsza z wymienionych firm wejdzie w posiadanie studiów Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix Montreal.

Gigant rozrywki elektronicznej - Embracer Group - poinformował o przejęciu studiów Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix Montreal. W objęcia przedsiębiorstwa wpadną takie marki jak Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain czy Thief, które dotychczas należały do Square Enix Holdings.

W wyniku planowanego przejęcia, korporacja Embracer Group wejdzie w posiadanie ponad 50 marek gier, dotychczas posiadanych przez Square Enix Holdings. Mowa o takich tytułach jak Tomb Raider, Thief, Deus Ex czy Legacy of Kain. Oczywiście w posiadanie Embracera wejdą także takie tytuły jak Marvel's Avengers czy Guardians of the Galaxy - dwie ostatnie wymienione produkcje były tworzone przez odpowiednio Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal, a wydawcą był Square Enix. Przejęcie obejmuje 3 studia oraz około 1100 pracowników, ulokowanych w ośmiu lokacjach na całym świecie. Transakcja opiewa na kwotę 300 milionów dolarów, a obecnie wejdzie w fazę otrzymywania zgód od firm regulacyjnych. Embracer Group spodziewa się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w okresie sierpień-wrzesień tego roku.

Omawiana kwota 300 milionów dolarów nie zawiera żadnego zadłużenia i ma zostać wpłacona w całości w momencie zamknięcia umowy ze Square Enix Holdings. W wyniku omawianej transakcji, szwedzkie przedsiębiorstwo Enbracer Group będzie posiadał łącznie 124 studia oraz ponad 14 tysięcy pracowników, z czego 10 tysięcy aktywnie będzie zajmować się produkcją gier. Tych w planach korporacji jest już 230, z czego 30 to tytuły z segmentu AAA. Embracer ponadto potwierdził w komunikacje prasowym, że przejęcie umożliwi powrót zapomnianych już marek do życia. Tutaj z pewnością mnóstwo graczy będzie liczyć na powrót takich gier jak Thief, Deus Ex czy wspomniany Legacy of Kain. W przypadku Tomb Raidera nie musimy się martwić, bowiem Crystal Dynamics już potwierdził prace nad nową grą, która powstaje na Unreal Engine 5.

Źródło: Embracer Group