Dziedzictwo Hogwartu z nowymi informacjami - poznaliśmy czas gry, interfejs użytkownika oraz mapę świata

Za niespełna miesiąc na rynku pojawi się gra Dziedzictwo Hogwartu, która będzie pierwszą dużą produkcją AAA w uniwersum Harry'ego Pottera od wielu lat. Oczekiwania w stosunku do produkcji studia Avalanche Software są bardzo duże, a dość ogólnikowo prowadzone materiały z rozgrywki nie pomagają w otrzymaniu jasnej odpowiedzi na pytanie - czym właściwie ta gra będzie. Niemniej w ostatnim czasie otrzymaliśmy trochę dodatkowych informacji m.in. na temat wymagań sprzętowych wersji PC oraz dostępności niektórych aktywności w grze. Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły.

Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące gry Dziedzictwo Hogwartu. Główna fabuła ma wystarczyć na jakieś 35 godzin gry, przy czym zaliczenie wszystkiego na 100% może wydłużyć ten czas nawet dwukrotnie. Poza tym w grze będziemy mogli nauczyć się zaklęcia Avada Kedavra, przy czym dostęp do Niewybaczalnego Zaklęcia pojawi się dopiero po skończeniu fabuły.

Na stronie Nintenderos pojawiło się kilka ciekawostek na temat nadchodzącej gry Dziedzictwo Hogwartu. Okazuje się, że produkcja Avalanche Software zaoferuje nam bardzo długą kampanię fabularną, która ma potrwać do 35 godzin (w zależności od tego jak szybko przechodzimy gry), z kolei wykonywanie wszystkich aktywności pobocznych ma rozciągnąć ten czas nawet dwukrotnie - do 70-75 godzin. Bez wątpienia w Hogwarts Legacy będzie co robić, jednak dotychczasowe materiały prawie w ogóle nie skupiają się na fabularnym aspekcie, więc tutaj nie wiemy kompletnie czego się spodziewać. Liczymy jednak, że gra nie będzie nudną wydmuszką, w której przechodzenie kolejnych etapów fabuły będzie męczące.

Jedną z aktywności jakie pojawią się w grze już po wykonaniu głównego wątku fabularnego, będzie nauka Niewybaczalnego Zaklęcia Avada Kedavra. Poboczne zadanie ma być oferowane w formie mini-gry i najpewniej będzie tak również z nauką innych zaklęć. Powyżej z kolei widzimy ekran z zaprezentowanym interfejsem z gry. Widać wyraźne inspiracje ostatnimi częściami Assassin's Creed. W tym wypadku nie jest to jednak wada, bowiem menu ekwipunku czy zadań w ostatnich grach z serii Ubisoftu jest dość dobrze dopracowane i odpowiednio czytelne. Poniżej z kolei zaprezentowano mapę świata gry - widać wyraźnie, że będzie gdzie się poruszać, a na zróżnicowanie terenów nie powinniśmy narzekać. W grze zobaczymy w końcu nie tylko Hogwart, ale również rozległe Błonia, Zakazany Las czy też wioskę Hogsmeade.

Źródło: Nintenderos