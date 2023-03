DuckDuckGo prezentuje DuckAssist. Nowe narzędzie wykorzystuje AI i Wikipedię do generowania odpowiedzi

W ostatnim czasie często słyszymy o wyszukiwarkach, które zostały wzbogacone o funkcje wykorzystujące AI. Przykładem może być chatbot dostępny w Bing lub Summarizer od Brave Search, który jeszcze bardziej ułatwia zdobycie informacji na dany temat. Od dzisiaj na wsparcie sztucznej inteligencji mogą liczyć użytkownicy DuckDuckGo, czyli wyszukiwarki przygotowanej z myślą o zapewnieniu jak największej prywatności w sieci.

DuckAssist to nowa funkcja dostępna w wyszukiwarce DuckDuckGo. Narzędzie przeszuka bazę Wikipedii i udzieli odpowiedzi na zadane pytanie.

Twórcy wyszukiwarki DuckDuckGo poinformowali dziś o udostępnieniu użytkownikom nowej funkcji. DuckAssist korzysta z AI oraz zasobów Wikipedii, aby natychmiastowo udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Do skorzystania z darmowego narzędzia nie trzeba zakładać konta użytkownika. W czasie trwania testów beta niezbędne jest jedynie pobranie aplikacji DuckDuckGo bądź zainstalowanie rozszerzenia do przeglądarki. Należy pamiętać, że pytania muszą zostać zadane w języku angielskim. Wówczas nad wynikami wyszukiwania powinna wyświetlić się propozycja przeszukania bazy Wikipedii. Autorzy zadbali także o komfort korzystania z narzędzia - jeżeli ponownie zainteresuje nas to samo zagadnienie, DuckAssist od razu wyświetli odpowiednie informacje.

DuckAssist radzi sobie najlepiej podczas odpowiadania na krótkie, zwięzłe pytania. Gdy te będą trudne i skomplikowane, narzędzie może wyświetlić nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje. Warto wówczas sięgnąć do innego źródła, aby rozwiać ewentualne wątpliwości. Gabriel Weinberg z DuckDuckGo zapewnia, iż osoby korzystające z nowej funkcji mogą liczyć na wysoki poziom prywatności. Zespół pracujący nad DuckAssist nie przekazuje swoim partnerom danych pozwalających na identyfikację użytkownika, a zadawane pytania nie zostaną wykorzystane do ulepszenia modeli AI opracowanych przez OpenAI i Anthropic.

Źródło: DuckDuckGo