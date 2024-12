DREAME Z10 Station - premiera pionowego odkurzacza, z opcją samoopróżniania zbiornika na kurz i mnóstwem końcówek

Firma Dreame, która od lat wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie sprzątania domów i mieszkań, przedstawia nową konstrukcję DreameBot Z10. Jest to bezprzewodowy odkurzacz z podstawą i funkcją automatycznego opróżniania, który wyznacza nowe standardy sprzątania. DreameBot Z10 Station łączy zaawansowane i inteligentne funkcje z dużą mocą ssania i przemyślaną konstrukcją, dzięki czemu zapewnia optymalne wrażenia podczas sprzątania.

Firma Dreame przedstawia nową konstrukcję DreameBot Z10 Station. Jest to bezprzewodowy odkurzacz z podstawą i funkcją automatycznego opróżniania, który wyznacza nowe standardy sprzątania.

Łatwe czyszczenie dzięki kilku zaawansowanym filtrom

DreameBot Z10 posiada zaawansowany pięciowarstwowy system filtracji, który skutecznie zbiera brud i zapewnia dokładne czyszczenie. Posiada również duży pojemnik na kurz o pojemności aż 2,5 litra, który nie wymaga wyrzucania śmieci przez 90 dni, dzięki czemu możesz skupić się na sprzątaniu i nie musisz martwić się o jego częste opróżnianie. Odkurzacz jest również wyposażony we wszechstronną końcówkę do odkurzania. Ponadto zastosowano tu innowacyjną technologię niebieskiego światła, która sama identyfikuje mikroskopijne cząsteczki kurzu. W połączeniu z wysoką mocą ssania i specjalnym dodatkowym wyposażeniem zapewnia zwiększoną wydajność na różnych powierzchniach.

Odkurzacz, który sam się opróżnia, więc Ty nie musisz tego robić

DreameBot Z10 Station jest wyposażony w pojemnik na kurz, a także funkcję automatycznego opróżniania, dzięki czemu opróżnia się sam po umieszczeniu go w dołączonej stacji ładującej. A dzięki mocy ssania 150 AW odkurzacz Z10 utrzymuje ciśnienie przez cały czas sprzątania, zapewniając bezkablowe i bezproblemowe czyszczenie. Odkurzacz automatycznie opróżnia brud do wbudowanego pojemnika w stacji ładującej, gdzie może stać do 90 dni, zanim będzie trzeba go opróżnić. Dzięki temu nie musisz martwić się o wkładanie nowych worków do odkurzacza i możesz po prostu opróżnić go kilka razy w roku. Stacja ładująca jest również wyposażona w wyświetlacz, dzięki czemu można kontrolować stan akumulatora i pojemnika na kurz.

Zaawansowany system filtracji

Odkurzacz DreameBot Z10 Station posiada zaawansowany pięciowarstwowy system filtracji. Pięć filtrów zapewnia odkurzaczowi wysoką wydajność i gwarantuje, że cząsteczki kurzu pozostaną wewnątrz odkurzacza.

Specjalne wyposażenie dla Twoich potrzeb

Odkurzacz jest dostarczany z dodatkowym wyposażeniem, które można zamontować w zależności od potrzeb podczas sprzątania. Dodatkowe elementy można łatwo zdemontować i umyć, dzięki czemu odkurzacz jest zawsze gotowy na wyzwania przez cały okres użytkowania.

Dostępność DreameBot Z10 Station

Bezprzewodowa stacja DreameBot Z10 z funkcją automatycznego opróżniania jest już dostępna w sprzedaży w cenie 2249 złotych.

Źródło: Dreame