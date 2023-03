DPC WEU 2023 Tour 2: Division I — kto zdominuje europejską scenę e-sportową?

13 marca rozpoczęło się DPC WEU 2023 Tour 2: Division I — jedno z najważniejszych wydarzeń w europejskim świecie e-sportu. W turnieju bierze udział 8 drużyn, które rywalizują w systemie round-robin, co oznacza, że każdy zespół gra z każdym. Wszystkie mecze są rozgrywane w formacie Bo3, czyli do trzech zwycięstw. W serwisie GGBet miłośnicy gry Dota 2 mogą typować zakłady na tę imprezę i wygrać spore narody.

Uczestnicy turnieju

W turnieju bierze udział 6 drużyn z dywizji I z poprzedniego etapu oraz 2 drużyny z dywizji II, które awansowały na podstawie wyników z poprzedniego sezonu. Wśród uczestników znajdują się znane i utytułowane zespoły, takie jak Team Liquid, Gaimin Gladiators, Tundra Esports, Entity, OG, Nigma Galaxy, Ooredoo Thunders oraz Monaspa. Każdy zespół będzie walczył nie tylko o nagrody finansowe, ale także o dodatkowe punkty, które dają możliwość zakwalifikować się do Majora. Kto zostanie zwycięzcą turnieju? Zakłady na wyniki imprezy można obstawiać na stronie GGBet. Co ważne, bukmacher oferuje graczom dość wysokie kursy na to wydarzenie.

Format DPC WEU 2023 Tour 2: Division I

Turniej zostanie rozegrany w formacie round-robin, co oznacza, że każda drużyna zmierzy się z każdym z przeciwników. Wszystkie mecze będą rozegrane w systemie best-of-three (Bo3), co dodatkowo zwiększy emocje towarzyszące turniejowi. Drużyny z miejsc 1-4 zakwalifikują się do Majora, a drużyny od 1 do 6 miejsca pozostaną w obecnej dywizji na następny sezon. Dwie najniższe drużyny spadną natomiast do Dywizji II na kolejny sezon. Taki format rozgrywek zapewni fanom gry nie tylko wiele wspaniałych widowisk, ale także umożliwi dokładne przebadanie umiejętności i potencjału poszczególnych drużyn.

Fundusz nagród

Pula nagród jest jednym z najważniejszych aspektów każdego turnieju e-sportowego. W przypadku DPC WEU 2023 Tour 2: Division I nagrody są bardzo wysokie i przyciągają najlepsze zespoły Europy. Pula nagród wynosi 205 tys. USD. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę nagród za każde miejsce na turnieju:

Jak widzimy, nagrody za każde miejsce są bardzo atrakcyjne, a dla zwycięskiej drużyny przewidziano aż 30 000 dolarów oraz 400 punktów rankingowych. Jest to znaczna kwota, która z pewnością zachęca drużyny do jeszcze większego zaangażowania w turniej. Warto zaznaczyć, że punkty rankingowe są bardzo ważne dla każdej drużyny, która chce wziąć udział w największych turniejach e-sportowych. Im więcej punktów rankingowych, tym większe szanse na zaproszenie do prestiżowych turniejów, w tym do The International, największego turnieju w Dota 2.

Organizator i sponsor

Organizatorem turnieju jest renomowana firma PGL, która od lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń e-sportowych na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy być pewni, że turniej jest przeprowadzony w sposób profesjonalny i bezpieczny dla wszystkich uczestników. Sponsorem turnieju jest zaś Esports Bet, firma zajmująca się organizacją zakładów e-sportowych. Dzięki ich wsparciu pula nagród jest jeszcze większa, a rywalizacja jeszcze bardziej emocjonująca. Bieżące informacje o turnieju można znaleźć na stronie www.gg146.bet/pl/dota2.