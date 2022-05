DJI Mini 3 Pro – premiera niewielkiego drona o dużych możliwościach i z praktycznym zestawem akcesoriów

Dziś o godzinie 15:00 swoją premierę miała kolejna odsłona dronów z serii DJI Mavic Mini. Mowa o nowym, lekkim modelu DJI Mini 3 Pro. Warto wiedzieć, że produkt występuje w dwóch wersjach: DJI Mini 3 Pro oraz DJI Mini 3 Pro + DJI RC, a więc z kontrolerem z wbudowanym kolorowym ekranem, niewymagającym podłączania do smartfona. Do obydwu wersji producent przewidział także dodatkowy zestaw akcesoriów Fly More Kit, który zawiera dwie dodatkowe baterie, dwa komplety śmigieł, dedykowaną ładowarkę oraz etui. Nowe drony można już zamawiać w przedsprzedaży w cenie 4099 zł (za DJI Mini 3 Pro) oraz 5099 zł (za bogatszą wersję DJI Mini 3 Pro + DJI RC). Fizycznie produkty pojawią się zaś w sklepach 17 maja.

Lekkie drony, o wadze poniżej 250 g to pożądany produkt dla większości osób, które szukają drona do zastosowania rekreacyjnego. Jednym z nich może być debiutujący dziś DJI Mini 3 Pro.

Jeśli jesteście zainteresowani nabyciem nowego drona DJI Mini 3 Pro, to można go już zamawiać na stronie autoryzowanego sklepu DJI w Polsce, a mianowicie na GoHERO.pl (przy okazji warto też wiedzieć, że sklep poza sprzedażą zajmuje się dodatkowo pomocą w obsłudze zakupionych dronów). Jak podkreśliliśmy we wstępie, wersję DJI Mini 3 Pro kupimy za 4099 zł, zaś model z kontrolerem DJI RC - za 5099 zł. Jeśli planujecie zaś bardziej zaawansowaną przygodę z "droniarstwem", być może zainteresuje Was także Fly More Kit, a więc dodatkowy zestaw akcesoriów, na który składają się dwie dodatkowe baterie, dwa komplety śmigieł, dedykowana ładowarka i etui. A teraz przejdźmy już do szczegółów nowego urządzenia, w tym do specyfikacji.

Obie wersje sprzedażowe drona DJI Mini 3 Pro posiadają tę samą kamerę, z matrycą o wielkości 1/1.3” CMOS oraz obiektywem F/1.7, co umożliwia filmowanie w wysokiej jakości niezależnie od pory dnia, w maksymalnym standardzie 4K@60 FPS. Nie zabrakło także popularnego standardu 1080p@120 FPS, co zapewnia między innymi możliwość nagrywania filmów w zwolnionym tempie. Jeśli chodzi zaś o zdjęcia, to model DJI Mini 3 Pro proponuje rozdzielczość na poziomie 48 MP, a także wsparcie rozwiązań Dual Native ISO oraz HDR, które mają za zadanie zwiększać rozpiętość tonalną fotografii. Dla najbardziej wymagających użytkowników, marka DJI przygotowała zaś możliwość wykonywania ujęć w formacie RAW.

Dron jest w stanie utrzymać się w powietrzu do około 34 minut, a obecność technologii przesyłu obrazu Ocusync 3 ma zaoferować maksymalny zasięg nawet do 12 km. Jeśli czas na jednej baterii okaże się jednak dla Was niewystarczający, zawsze można sięgnąć po dodatkową "baterię", która stanowi jedno z wielu akcesoriów dedykowanych dronowi DJI Mini 3 Pro. Producent zapewnia także o wysokiej stabilności połączenia niezależnie od warunków pogodowo-środowiskowych. Za bezpieczeństwo lotu odpowiadają z kolei czujniki, które obejmują przód, tył oraz dół urządzenia.

Zastosowanie czujników wykrywających przeszkody umożliwiło również na zaimplementowanie funkcji ActiveTrack 4.0, która za pomocą kilku kliknięć daje możliwość dokładnego śledzenia wskazanego obiektu, niezależnie czy jest to człowiek, zwierzę, czy też samochód. W nowym dronie nie obyło się także bez ulepszeń konstrukcyjnych względem poprzednich generacji. Dron DJI Mini 3 Pro ma między innymi wyżej umieszczoną kamerę oraz silniki, co eliminuje chociażby konieczność stosowania maty do lądowania. Zminimalizowane zostało także ryzyko zablokowania silników lub gimbala przez trawę czy inne naziemne przeszkody.

DJI Mini 3 Pro Wymiary i waga 145 x 90 x 62 mm (złożony)

171 x 245 x 62 mm (rozłożony)

251 x 362 x 70 mm (rozłożony ze śmigłami)

249 g Maks. prędkość wznoszenia 5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 2 m/s (tryb C) Maks. prędkość opadania 5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 1,5 m/s (tryb C) Maks. prędkość 16 m/s (tryb S); 10 m/s (tryb N); 6 m/s (tryb C) Maks. pułap nad poziomem morza 4000 m Maks. czas lotu 34 minuty Maks. czas zawisu 30 minut Maks. pochylenie w osi tilt w przód: 40°, w tył: 35° (tryb S); 25° (tryb N); 25° (tryb C) System nawigacji satelitarnej (GNSS) GPS + Galileo + BeiDou Częstotliwość robocza 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz Stabilizacja 3-osiowy gimbal mechaniczny (osie tilt, roll i pan) Matryca 48 MP, 1/1,3-calowa matryca CMOS Obiektyw FOV: 82,1°; ekwiwalent ogniskowej: 24 mm; przysłona: f/1.7; zakres ostrości: 1 m do ∞ Maks. rozdzielczość zdjęcia 4:3: 8064x6048 (48 MP), 4032 x 3024 (12 MP); 16:9: 4032 x 2268 (12 MP) Rozdzielczość wideo 4K: 3840 × 2160 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; 2.7K: 2720 × 1530 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; FHD: 1920 × 1080 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; Slow Motion: 1920 × 1080 @ 120 FPS Zoom 4K: 2x; 2.7K: 3x; FHD: 4x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 Akumulator 2453 mAh Aplikacja na urządzenia mobilne DJI Fly

Zawartość dodatkowego zestawu DJI Mini 3 Pro Fly More Kit:

Torbę transportową

Zestaw zapasowych śmigieł

Przewód USB-A - USB-C

Zestaw zapasowych śrubek

Hub do ładowania akumulatorów

2 x dodatkowa inteligentna bateria

Zawartość zestawu DJI Mini 3 Pro Fly More Kit

DJI MINI 3 Pro – pełen zestaw

DJI MINI 3 Pro + DJI RC – pełen zestaw

Źródło: DJI