DirectStorage 1.1 - użycie nowej technologii Microsoftu obniża wydajność w Forspoken na topowym GeForce RTX 4090

Forspoken to gra, która zadziwiła wszystkich swoimi pokaźnymi wymaganiami sprzętowymi. Najnowsza produkcja Luminous Productions znajduje się pod tym względem w czołówce. Jest to jednocześnie pierwszy tytuł, który w pełni wykorzystuje technologię Microsoftu - DirectStorage 1.1, mającą na celu znaczące usprawnienie czasu ładowania gry. Okazuje się, że jej zastosowanie nie pozostaje bez wpływu na ogólną wydajność tytułu.

Forspoken to pierwsza gra korzystająca w pełni z technologii DirectStorage 1.1. Jej zastosowanie przekłada się na obniżenie wydajności tytułu o około 10%. Testy były przeprowadzane w rozdzielczości 4K.

Przypomnijmy, że DirectStorage 1.1 różni się nieco od swojego starszego odpowiednika. Używa bowiem do bezpośredniej dekompresji danych gry kartę graficzną zamiast procesora. Choć ma usprawniać to czasy ładowania tytułów korzystających z technologii, to jednocześnie prowadzi do obciążenia dodatkowymi zadaniami GPU. Niemiecki serwis PC Games Hardware przyjrzał się, jaki wpływ ma DirectStorage 1.1 na ogólną wydajność Forspoken. Rezultaty mogą nie spodobać się graczom, którzy oczekiwali, że krótsze czasy ładowania uda się osiągnąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Typ nośnika Średnia liczba FPS 1% spadki FPS SSD SATA 83,2 54,3 SSD M.2 - 1. test 75,3 53,8 SSD M.2 - 2. test 74,4 53,5

Do testów użyto potężnego komputera wyposażonego w procesor Intel Core i9-12900K oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Forspoken działa zawsze z włączoną technologią Microsoftu i teoretycznie nie ma możliwości jej dezaktywowania. Wpływ DirectStorage 1.1 na wydajność tytułu można jednak łatwo sprawdzić stosując nośnik, który nie jest w stanie wykorzystać pełnego potencjału technologii. W testach użyto zatem napęd SSD, działający za pośrednictwem interfejsu SATA i porównano otrzymane wyniki z dwoma nośnikami SSD M.2. Niestety zabrakło informacji, jakie dokładnie modele wykorzystano. Testy przeprowadzone zostały w rozdzielczości 4K.

Wyniki są interesujące, choć biorąc pod uwagę specyfikę technologii Microsoftu, można było się ich spodziewać. Forspoken przy użyciu SATA SSD osiąga średnio 83,2 klatek na sekundę. Wynik obniża się o około 10% po zastosowaniu nośnika SSD M.2. W dwóch testach wykorzystujących tego rodzaju napędy, osiągnięto odpowiednio 75,3 FPS i 74,4 FPS. Wyniki te nabierają znaczenia w kontekście niezadowalającej optymalizacji tytułu. Testy przeprowadzono na bardzo mocnym komputerze i choć nie wiemy, jak będą przedstawiały się wyniki na słabszym sprzęcie, to 10% różnica wydajności może być w tym przypadku kluczowa w kontekście komfortu rozgrywki.

Wątpliwe jest, żeby spadek wydajności stanął na drodze upowszechnieniu się technologii na rynku. Można spodziewać się kolejnych tytułów, które zaoferują usprawnione czasy ładowania kosztem spadku ogólnej wydajności. Oczywiście, żeby ostatecznie ocenić skalę wpływu DirectStorage 1.1 na liczbę klatek na sekundę, konieczne będzie przeprowadzenie dokładniejszych testów, także z użyciem słabszego sprzętu. Przypuszcza się, że wpływ technologii Microsoftu na wydajność będzie niższy w najbardziej upowszechnionej wśród graczy rozdzielczości – 1080p.

Źródło: Tom's Hardware, PC Games Hardware